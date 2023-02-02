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Минсельхоз сообщил о достаточном запасе заквасок у молочных предприятий

Ведомости

У российских производителей молочной продукции достаточно запасов бактериальных заквасок. Об этом сообщили в Минсельхозе. 

«В настоящее время у отечественных предприятий молочной отрасли сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов, в том числе бактериальных заквасок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поставки сырья для молочных продуктов в Россию продолжаются. Также в стране ведется работа по стимулированию производства отечественных ингредиентов. В частности, биофабрика, которая производит 160 т продукции в год, есть в Ярославской области. Еще одно предприятие будет построено в Подмосковье, уточнили в Минсельхозе. 

Ранее сегодня в интервью РБК основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин заявил о «тотальной зависимости» российских производителей молочных продуктов от импортной закваски для сметаны. Он отметил, что если ЕС решит ввести санкции в этой отрасли, то «сметаны в России не будет». 

В апреле 2022 г. беспокойство по поводу возможного запрета поставок закваски в РФ также высказывал основатель молочного холдинга «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») Аркадий Пономарев. В интервью РБК он заявил, что «Молвест» производит продукцию на собственной закваске, однако большинство компаний зависят от импорта. Пока «вето на поставки никто не накладывал», но такие риски есть, отмечал он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных