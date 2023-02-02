Минсельхоз сообщил о достаточном запасе заквасок у молочных предприятий
У российских производителей молочной продукции достаточно запасов бактериальных заквасок. Об этом сообщили в Минсельхозе.
«В настоящее время у отечественных предприятий молочной отрасли сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов, в том числе бактериальных заквасок», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что поставки сырья для молочных продуктов в Россию продолжаются. Также в стране ведется работа по стимулированию производства отечественных ингредиентов. В частности, биофабрика, которая производит 160 т продукции в год, есть в Ярославской области. Еще одно предприятие будет построено в Подмосковье, уточнили в Минсельхозе.
Ранее сегодня в интервью РБК основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин заявил о «тотальной зависимости» российских производителей молочных продуктов от импортной закваски для сметаны. Он отметил, что если ЕС решит ввести санкции в этой отрасли, то «сметаны в России не будет».
В апреле 2022 г. беспокойство по поводу возможного запрета поставок закваски в РФ также высказывал основатель молочного холдинга «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») Аркадий Пономарев. В интервью РБК он заявил, что «Молвест» производит продукцию на собственной закваске, однако большинство компаний зависят от импорта. Пока «вето на поставки никто не накладывал», но такие риски есть, отмечал он.