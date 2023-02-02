Минсельхоз сообщил о достаточном запасе заквасок у молочных предприятий

В пресс-службе отметили, что поставки сырья для молочных продуктов в Россию продолжаются. Также в стране ведется работа по стимулированию производства отечественных ингредиентов. В частности, биофабрика, которая производит 160 т продукции в год, есть в Ярославской области. Еще одно предприятие будет построено в Подмосковье, уточнили в Минсельхозе.