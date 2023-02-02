В агрохолдинге «АгриВолга» заявили о зависимости производства сметаны от импорта
Российские производители молочных продуктов «тотально» зависят от импортных ферментов при производстве сметаны, если Запад введет санкции в этой области, то в России будет дефицит этого продукта. Такое заявление сделал основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин в интервью РБК.
«Если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», — сказал он.
Бачин уточнил, что в прежде всего речь идет о биозаквасках, которые используются для производства кисломолочной продукции и сыроделия. По словам основателя агрохолдинга, доля импортных заквасок на российским рынке составляет 90%. Он добавил, что в РФ нет фабрик по их производству, кроме экспериментальной биофабрики в Угличе и «маленьких лабораторий, которые пытаются что-то сделать».
В апреле 2022 г. беспокойство по поводу возможного запрета поставок закваски в РФ высказывал основатель молочного холдинга «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») Аркадий Пономарев. В интервью РБК он заявил, что «Молвест» производит продукцию на собственной закваске, однако большинство компаний зависят от импорта. Пока «вето на поставки никто не накладывал», но такие риски есть, отмечал он.
В январе производители молочных продуктов также сообщили об угрозе сокращения производства десертов и йогуртов из-за риска дефицита модифицированных кукурузных крахмалов из-за санкций. Позже в Минэкономразвития заявили, что на российском рынке идет переориентации каналов поставок кукурузных крахмалов от альтернативных поставщиков из стран Азии и Ближнего Востока.