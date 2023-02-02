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В агрохолдинге «АгриВолга» заявили о зависимости производства сметаны от импорта

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Российские производители молочных продуктов «тотально» зависят от импортных ферментов при производстве сметаны, если Запад введет санкции в этой области, то в России будет дефицит этого продукта. Такое заявление сделал основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин в интервью РБК

«Если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», — сказал он. 

Бачин уточнил, что в прежде всего речь идет о биозаквасках, которые используются для производства кисломолочной продукции и сыроделия. По словам основателя агрохолдинга, доля импортных заквасок на российским рынке составляет 90%. Он добавил, что в РФ нет фабрик по их производству, кроме экспериментальной биофабрики в Угличе и «маленьких лабораторий, которые пытаются что-то сделать». 

В апреле 2022 г. беспокойство по поводу возможного запрета поставок закваски в РФ высказывал основатель молочного холдинга «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») Аркадий Пономарев. В интервью РБК он заявил, что «Молвест» производит продукцию на собственной закваске, однако большинство компаний зависят от импорта. Пока «вето на поставки никто не накладывал», но такие риски есть, отмечал он. 

В январе производители молочных продуктов также сообщили об угрозе сокращения производства десертов и йогуртов из-за риска дефицита модифицированных кукурузных крахмалов из-за санкций. Позже в Минэкономразвития заявили, что на российском рынке идет переориентации каналов поставок кукурузных крахмалов от альтернативных поставщиков из стран Азии и Ближнего Востока. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных