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Бизнес

Zoom сократит 15% сотрудников

Ведомости

Американский сервис видеоконференций Zoom объявил о сокращении 1300 своих сотрудников, что составляет 15% от общего штата, сообщил в обращении к команде CEO компании Эрик Юань.

«Мы приняли трудное, но необходимое решение сократить нашу команду примерно на 15% и попрощаться с примерно 1300 трудолюбивыми и талантливыми коллегами», – говорится в сообщении.

Такой шаг Юань объяснил необходимостью «перезагрузиться» компании на фоне неопределенности мировой экономики. Сокращения коснутся всех подразделений Zoom, подчеркнул он.

Глава компании также назвал себя ответственным за допущенные ошибки, заявив, что снизит свою зарплату за предстоящий финансовый год на 98% и откажется от корпоративного бонуса. Оклады топ-менеджмента сократятся на 20%, при этом они также будут лишены бонусов. Уволенные сотрудники получат зарплату за 16 недель, медицинское страхование и премию за год.

Как отмечает Reuters, Zoom значительно увеличил штат в связи с растущим спросом во время пандемии, однако на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом компания столкнулась с падением доходов. По прогнозам аналитиков, выручка Zoom в финансовом 2022 г. вырастет всего на 6,7%, а прибыль упадет на 38% после четырехкратного скачка выручки и девятикратного увеличения прибыли в 2021 г.

6 февраля о большом сокращении также заявила американская компьютерная компания Dell. Bloomberg написал, что корпорация сократит 6650 сотрудников – 5% от своего штата. Также в январе компания Microsoft заявила о сокращении 10 000 сотрудников до конца III квартала 2023 г. В ноябре 2022 г. другая американская компания HP сообщила об увольнении 6000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных