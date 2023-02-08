Zoom сократит 15% сотрудников
Американский сервис видеоконференций Zoom объявил о сокращении 1300 своих сотрудников, что составляет 15% от общего штата, сообщил в обращении к команде CEO компании Эрик Юань.
«Мы приняли трудное, но необходимое решение сократить нашу команду примерно на 15% и попрощаться с примерно 1300 трудолюбивыми и талантливыми коллегами», – говорится в сообщении.
Такой шаг Юань объяснил необходимостью «перезагрузиться» компании на фоне неопределенности мировой экономики. Сокращения коснутся всех подразделений Zoom, подчеркнул он.
Глава компании также назвал себя ответственным за допущенные ошибки, заявив, что снизит свою зарплату за предстоящий финансовый год на 98% и откажется от корпоративного бонуса. Оклады топ-менеджмента сократятся на 20%, при этом они также будут лишены бонусов. Уволенные сотрудники получат зарплату за 16 недель, медицинское страхование и премию за год.
Как отмечает Reuters, Zoom значительно увеличил штат в связи с растущим спросом во время пандемии, однако на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом компания столкнулась с падением доходов. По прогнозам аналитиков, выручка Zoom в финансовом 2022 г. вырастет всего на 6,7%, а прибыль упадет на 38% после четырехкратного скачка выручки и девятикратного увеличения прибыли в 2021 г.
6 февраля о большом сокращении также заявила американская компьютерная компания Dell. Bloomberg написал, что корпорация сократит 6650 сотрудников – 5% от своего штата. Также в январе компания Microsoft заявила о сокращении 10 000 сотрудников до конца III квартала 2023 г. В ноябре 2022 г. другая американская компания HP сообщила об увольнении 6000 человек.