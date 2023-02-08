Zoom сократит 15% сотрудников

Глава компании также назвал себя ответственным за допущенные ошибки, заявив, что снизит свою зарплату за предстоящий финансовый год на 98% и откажется от корпоративного бонуса. Оклады топ-менеджмента сократятся на 20%, при этом они также будут лишены бонусов. Уволенные сотрудники получат зарплату за 16 недель, медицинское страхование и премию за год.