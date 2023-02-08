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«Известия» узнали о дефиците оболочек для колбас и сосисок

Ведомости

Мясопроизводители столкнулись с дефицитом оболочек, которые используются при изготовлении колбас и сосисок. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо Национального союза мясопереработчиков (НСМ) правительству.

Речь идет о фиброузной оболочке, которая лучше других тянется, а также является самой прочной и водо- и дымонепроницаемой. Как отметили в НСМ, 90% сырокопченых колбас и сервелатов упакованы именно в нее.

Уточняется, что дефицит вызван антироссийскими санкциями, которые заблокировали поставки пленки, производившейся на семи европейских заводах, в том числе в Бельгии и Германии. В России же она не производится, подчеркнули в НСМ. В результате сроки поставки увеличились до десяти месяцев, а сами производители оказались вынуждены закупать продукцию впрок на год вперед. Это увеличило их затраты на 25-70%.

НСМ обратился в правительство с просьбой продлить еще на год действие краткосрочных льготных и инвестиционных кредитов, срок действия которых истек в 2022 г. «Производители нуждаются в финансовой поддержке для формирования товарного запаса дефицитного сырья», – считает генеральный директор мясокомбината «Дуда». В пресс-службе кабмина сообщили, что письмо не получали.

В Минсельхозе отметили, что продукции на предприятиях для бесперебойной работы сейчас достаточно. В Минпромторге сообщили, что мощности российских предприятий в полной мере удовлетворяют спрос мясопереработчиков. «Дефицита по такой продукции не наблюдается. По иным видам оболочек — белковым и целлюлозным — идут поставки из дружественных стран, также возможен параллельный импорт», – отметили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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