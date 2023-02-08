«Известия» узнали о дефиците оболочек для колбас и сосисок

Уточняется, что дефицит вызван антироссийскими санкциями, которые заблокировали поставки пленки, производившейся на семи европейских заводах, в том числе в Бельгии и Германии. В России же она не производится, подчеркнули в НСМ. В результате сроки поставки увеличились до десяти месяцев, а сами производители оказались вынуждены закупать продукцию впрок на год вперед. Это увеличило их затраты на 25-70%.