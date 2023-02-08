СП «Норникеля» и «Росатома» получило крупнейшее в России месторождение лития
Компания «Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и госкорпорации «Росатом», получила право пользования крупнейшим в России месторождением лития — Колмозерским, расположенным в Мурманской области, говорится в сообщении «Норникеля».
Лицензия получена по итогам аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, проводимого Роснедрами. Размер разового платежа за пользование недрами составил 1,56 млрд руб., срок пользования участком — 20 лет.
Как отмечает «Норникель», открытое в 1947 г. Колмозерское месторождение — наиболее перспективное российское литиевое месторождение, которое также содержит бериллий, ниобий и тантал.
Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 000 т в год. Эти минералы используются, в частности, в производстве аккумуляторных батарей.
Компания «Норникель Технические сервисы» и специализированное предприятие горнорудного дивизиона «Росатома» «Русбурмаш» в ближайшие месяцы начнут дополнительную геологоразведку месторождения. Завершение проектирования и геолого-разведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность — к 2030 г.
Партнеры планируют создать интегрированное производство – от горнорудных работ и переработки до выпуска высокотехнологичной продукции, которое позволит заместить импорт в Россию как литиевого сырья, так и батарейных компонентов.
Лицензию на другое крупное месторождение лития в Мурманской области – Полмостундровское – по итогам аукциона получили компании «Халмек» и Химико-металлургический завод (ХМЗ), сообщил Минпромторг РФ. Они начнут добычу лития на проекте в режиме опытно-промышленной эксплуатации в 2023 г. – в объеме до 1 000 т с переработкой на ХМЗ, в дальнейшем добыча должна вырасти до 20 000 т в год (в эквиваленте карбоната лития) к 2026 г.
Как ранее писали «Ведомости», в стратегии развития металлургии до 2030 г. Минпромторг поставил задачу по импортозамещению ряда редких металлов, в том числе лития.
Сейчас в России имеются мощности по переработке литиевого сырья, но большая его часть (около 8500 т) поставляется на условиях толлинга и в виде полученного гидроксида лития и металлического лития отправляется зарубежным компаниям в Европу и страны АТР.
Согласно стратегии, добыча литиевых руд в России, при «ускоренной реализации комплекса мер поддержки литиевых проектов» будет идти в 2023–2030 гг. на участках Колмозерского, Полмостундровского, Завитинского («Росатом»), Ковыктинского («Газпром») и Ярактинского (Иркутская нефтяная компания)месторождений. Это, по оценкам министерства, должно обеспечить внутренние потребности в литиевом сырье.