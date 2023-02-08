СП «Норникеля» и «Росатома» получило крупнейшее в России месторождение лития

Лицензию на другое крупное месторождение лития в Мурманской области – Полмостундровское – по итогам аукциона получили компании «Халмек» и Химико-металлургический завод (ХМЗ), сообщил Минпромторг РФ. Они начнут добычу лития на проекте в режиме опытно-промышленной эксплуатации в 2023 г. – в объеме до 1 000 т с переработкой на ХМЗ, в дальнейшем добыча должна вырасти до 20 000 т в год (в эквиваленте карбоната лития) к 2026 г.