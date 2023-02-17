В Госдуме предложили увеличить присутствие российского бизнеса на маркетплейсах Китая
После отказа маркетплейсов недружественных стран работать с российскими компаниями отечественному бизнесу следует обратить внимание на платформы дружественных стран, в том числе Китая. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.
«Продавцам из России стоит обратить внимание на рынки электронной коммерции Китая. Мы крайне заинтересованы в допуске российских предпринимателей на китайские маркетплейсы, такие как Taobao, Pinduoduo, Tmall, JD и другие маркетплейсы материкового Китая и Азиатского региона, которые в значительной степени превышают по своему обороту отказавшиеся от взаимодействия с Россией Amazon и eBay», — сказал он.
Гаврилов отметил, что объемы китайского онлайн-рынка в 10 раз превышают американский. По его словам, более 1 млрд людей покупают товары онлайн. Он также указал на популярность в Китае платформы WeChat, через которую пользователи могут совершать покупки.
Депутат выразил мнение, что следует развивать и российские маркетплейсы, чтобы в перспективе выйти на мировой рынок. По его словам, «необязательно, чтобы национальный агрегатор торговал товарами только своей страны». В пример Гаврилов привел AliExpress, который является одним из лидеров продаж в России.
Логистическую проблему для российского бизнеса можно решить через «Почту России», считает депутат. В частности, ее партнером является китайский маркетплейс JD.com.
По словам Гаврилова, взаимная торговля выгодна для обеих стран, поскольку она позволяет предложить потребителю «более широкий спектр товаров по конкурентным ценам». Он указал на необходимость выработать между дружественными странами правила взаимного доступа на рынки друг друга, в том числе речь идет о «корректной таможенной политике», уточнил Гаврилов.