В Госдуме предложили увеличить присутствие российского бизнеса на маркетплейсах Китая

«Продавцам из России стоит обратить внимание на рынки электронной коммерции Китая. Мы крайне заинтересованы в допуске российских предпринимателей на китайские маркетплейсы, такие как Taobao, Pinduoduo, Tmall, JD и другие маркетплейсы материкового Китая и Азиатского региона, которые в значительной степени превышают по своему обороту отказавшиеся от взаимодействия с Россией Amazon и eBay», — сказал он.