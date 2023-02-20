Титов: бизнес ожидает от послания Путина курса на свободу предпринимательства

По словам экспертов в отрасли, Путин может затронуть тему добровольного взноса в бюджет от крупного бизнеса, поддержки участников спецоперации и их семей. Так, по словам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, «такие лидеры отечественной металлургии, как, например, группа НЛМК или "Северсталь", вполне могут взять шефство над отдельными боевыми частями и обеспечивать их всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая лекарственными препаратами».