Титов: бизнес ожидает от послания Путина курса на свободу предпринимательства
Российский бизнес рассчитывает услышать в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию объявление курса на свободу предпринимательства. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе», — отметил Титов.
По словам экспертов в отрасли, Путин может затронуть тему добровольного взноса в бюджет от крупного бизнеса, поддержки участников спецоперации и их семей. Так, по словам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, «такие лидеры отечественной металлургии, как, например, группа НЛМК или "Северсталь", вполне могут взять шефство над отдельными боевыми частями и обеспечивать их всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая лекарственными препаратами».
Помимо этого, представители бизнеса ожидают, что в ходе послания президент объявит новые кредитные льготные программы, «ориентированные на новые территории и регионы, находящиеся вблизи зоны СВО», а также прокомментирует выход государственных банков в Крым и новые территории. При этом мало кто ожидает, что президент объявит о новых налоговых льготах для представителей бизнеса, подчеркнул ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Вместе с тем аграрии рассчитывают на снятие ограничений на экспорт зерна, на обсуждение вопроса тарифов на электроэнергию, а также на меры по сдерживанию цен на минеральные удобрения и топливо.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля. В Кремле подчеркнули, что Путин сконцентрируется на теме спецоперации и даст оценку происходящего, поскольку сейчас «вся жизнь крутится» вокруг этой темы.