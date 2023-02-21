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ФАС согласовала продажу принадлежащих «Амрест» франчайзинговых ресторанов KFC

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала приобретение компанией «Альмира» 214 франчайзинговых ресторанов KFC, которыми владел «Амрест», передает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что всего на территории России по состоянию на июнь 2022 г. под этим брендом по системе франчайзинга действовало 1058 партнерских ресторанов быстрого питания KFC. 214 из этих ресторанов принадлежат компании «Амрест».

«В результате сделки они перейдут в собственность компании «Альмира», которая будет определять условия осуществления предпринимательской деятельности в отношении этих ресторанов», – отметили в ведомстве.

24 октября 2022 г. американская корпорация Yum! Brands сообщила, что продает 70 заведений в России локальному оператору. О планах Yum! Brands передать рестораны KFC местному менеджменту стало известно в начале июля. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору. В августе в пресс-службе компании сообщили, что сети ресторанов в РФ будут переименованы.

В ноябре ФАС разрешила ижевской компании «Смарт сервис лтд» купить российский бизнес компании Yum! Restaurants, работающей под брендом KFC. Отмечалось, что по итогам сделки компания получит 70 ресторанов и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. После заключения сделки они продолжат работу под брендом Rostic’s. В ФАС считают, что сделка позволит сохранить рабочие места, а также обеспечить дальнейшую работу компании в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных