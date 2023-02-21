ФАС согласовала продажу принадлежащих «Амрест» франчайзинговых ресторанов KFC
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала приобретение компанией «Альмира» 214 франчайзинговых ресторанов KFC, которыми владел «Амрест», передает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что всего на территории России по состоянию на июнь 2022 г. под этим брендом по системе франчайзинга действовало 1058 партнерских ресторанов быстрого питания KFC. 214 из этих ресторанов принадлежат компании «Амрест».
«В результате сделки они перейдут в собственность компании «Альмира», которая будет определять условия осуществления предпринимательской деятельности в отношении этих ресторанов», – отметили в ведомстве.
24 октября 2022 г. американская корпорация Yum! Brands сообщила, что продает 70 заведений в России локальному оператору. О планах Yum! Brands передать рестораны KFC местному менеджменту стало известно в начале июля. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору. В августе в пресс-службе компании сообщили, что сети ресторанов в РФ будут переименованы.
В ноябре ФАС разрешила ижевской компании «Смарт сервис лтд» купить российский бизнес компании Yum! Restaurants, работающей под брендом KFC. Отмечалось, что по итогам сделки компания получит 70 ресторанов и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. После заключения сделки они продолжат работу под брендом Rostic’s. В ФАС считают, что сделка позволит сохранить рабочие места, а также обеспечить дальнейшую работу компании в России.