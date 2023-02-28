Суд в Москве обязал Siemens поставить РЖД 13 «Сапсанов»

В 2019 г. РЖД заключили с Siemens и «Уральскими локомотивами» (СП немецкого концерна и группы «Синара») контракт на поставку поездов «Сапсан». Общая стоимость сделки составила 1,1 млрд евро, включая контракт на поставку 13-ти 10-вагонных электропоездов стоимостью 513,5 млн евро и допсоглашение на сервисное обслуживание в течение 30 лет на сумму 583,1 млн евро. Согласно договору, поставка была запланирована с сентября 2022 по июль 2023 г.