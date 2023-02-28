Суд в Москве обязал Siemens поставить РЖД 13 «Сапсанов»
«Признать недействительным решение об одностороннем расторжении договора №3484340 от 07.06.2019г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727) и Siemens Mobility GmbH», — говорится в судебном решении.
Кроме того, Siemens Mobility отказано в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения. С компании также взыскали 6000 руб. за уплату госпошлины. Уточняется, что Siemens Mobility может обжаловать решение в течение месяца.
Ответчик заявил о невозможности исполнить обязательства по договору из-за санкций, отмечается в материалах дела. В суде посчитали, что доводы немецкой компании противоречат разъяснениям Еврокомиссии и условиям договора, который был заключен до введения против РЖД санкций. Там отметили, что ограничения не могут повлиять на поставку 13 пассажирских электропоездов.
В суде отметили, что ответчик не имел права расторгнуть контракт в одностороннем порядке, такое решение нарушает нормы российского законодательства и международного права.
В 2019 г. РЖД заключили с Siemens и «Уральскими локомотивами» (СП немецкого концерна и группы «Синара») контракт на поставку поездов «Сапсан». Общая стоимость сделки составила 1,1 млрд евро, включая контракт на поставку 13-ти 10-вагонных электропоездов стоимостью 513,5 млн евро и допсоглашение на сервисное обслуживание в течение 30 лет на сумму 583,1 млн евро. Согласно договору, поставка была запланирована с сентября 2022 по июль 2023 г.
На фоне антироссийских санкций в мае прошлого года Siemens объявила, что разрывает с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание «Сапсанов».