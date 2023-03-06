Польская Orlen намерена требовать от России компенсаций за прекращение поставок нефти
Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen собирается через суд требовать возмещения ущерба из-за прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил гендиректор компании Даниэль Обайтек, передает Reuters.
«Русские прекратили перекачку нефти в Польшу, теперь мы подадим в суд и предъявим наши претензии», – сказал он.
Какие-либо детали готовящегося иска, включая сумму потенциальной компенсации, Обайтек сообщать не стал.
Об остановке экспорта нефти из РФ в Польшу Обайтек сообщил 25 февраля. По его словам, из России поступало лишь 10% потребляемого сырья, оно будет заменено нефтью с других направлений. 27 февраля представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что компания должна была прокачать нефть на польские НПЗ в последней декаде февраля, но маршрутные поручения с оплатой не были оформлены, поэтому прокачка была остановлена.
Источник «Ведомостей», знакомый с порядком экспорта нефти по трубопроводу «Дружба», отмечал, что оплату транзита не произвел российский грузоотправитель. Сейчас у PKN Orlen действует контракт с «Татнефтью» на поставку 200 000 т нефти в месяц, который закончится в декабре 2024 г. Ранее PKN Orlen сообщала, что не будет продлевать контракт на поставку нефти с «Роснефтью», который действовал до января 2023 г.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию.