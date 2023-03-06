Польская Orlen намерена требовать от России компенсаций за прекращение поставок нефти

Источник «Ведомостей», знакомый с порядком экспорта нефти по трубопроводу «Дружба», отмечал, что оплату транзита не произвел российский грузоотправитель. Сейчас у PKN Orlen действует контракт с «Татнефтью» на поставку 200 000 т нефти в месяц, который закончится в декабре 2024 г. Ранее PKN Orlen сообщала, что не будет продлевать контракт на поставку нефти с «Роснефтью», который действовал до января 2023 г.