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Польская Orlen намерена требовать от России компенсаций за прекращение поставок нефти

Ведомости

Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen собирается через суд требовать возмещения ущерба из-за прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил гендиректор компании Даниэль Обайтек, передает Reuters.

«Русские прекратили перекачку нефти в Польшу, теперь мы подадим в суд и предъявим наши претензии», – сказал он.

Какие-либо детали готовящегося иска, включая сумму потенциальной компенсации, Обайтек сообщать не стал.

Об остановке экспорта нефти из РФ в Польшу Обайтек сообщил 25 февраля. По его словам, из России поступало лишь 10% потребляемого сырья, оно будет заменено нефтью с других направлений. 27 февраля представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что компания должна была прокачать нефть на польские НПЗ в последней декаде февраля, но маршрутные поручения с оплатой не были оформлены, поэтому прокачка была остановлена.

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Источник «Ведомостей», знакомый с порядком экспорта нефти по трубопроводу «Дружба», отмечал, что оплату транзита не произвел российский грузоотправитель. Сейчас у PKN Orlen действует контракт с «Татнефтью» на поставку 200 000 т нефти в месяц, который закончится в декабре 2024 г. Ранее PKN Orlen сообщала, что не будет продлевать контракт на поставку нефти с «Роснефтью», который действовал до января 2023 г.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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