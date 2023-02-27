«Транснефть» остановила прокачку нефти в Польшу по «Дружбе» из-за отсутствия оплаты
«Транснефть» должна была прокачать нефть на польские НПЗ в последней декаде февраля, но маршрутные поручения с оплатой не были оформлены, поэтому прокачка была остановлена, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин в комментарии ТАСС.
«На основании графика прокачка на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля. Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей», – рассказал он.
Из-за этого транспортировка нефти в направлении Польши не осуществляется, заключил Демин.
Об остановке экспорта нефти из РФ в Польшу 25 февраля сообщил председатель правления польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек. По его словам, из России поступало лишь 10% потребляемого сырья, оно будет заменено нефтью с других направлений.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий еще в конце марта прошлого года заявил о планах прекратить поставки энергоносителей из России: отказаться от российской нефти до конца года, а от угля и газа — к маю. В апреле Обайтек говорил, что Orlen снизила долю российского сырья, используемого на своих НПЗ, до 30%. В день начала боевых действий, 24 февраля, Orlen приостановила закупки российской нефти, поставляемой по морю, и заказала 28 танкеров с «альтернативных» направлений.
При этом в декабре 2022 г. президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компании из Польши и Германии подали заявки в «Транснефть» на прокачку 3 млн т нефти по «Дружбе» в 2023 г. Заявки поступили после заявлений властей этих стран о планах отказаться от российской трубопроводной нефти. За 29 дней января поставки нефти в Польшу по трубопроводу составили порядка 490 000 т. Это почти половина от плана по прокачке на I квартал 2023 г. (990 000 т).
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию.
Как писали ранее «Ведомости», поставки нефти по «Дружбе» в Германию прекратились с начала 2023 г.