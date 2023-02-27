«Транснефть» остановила прокачку нефти в Польшу по «Дружбе» из-за отсутствия оплаты

При этом в декабре 2022 г. президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компании из Польши и Германии подали заявки в «Транснефть» на прокачку 3 млн т нефти по «Дружбе» в 2023 г. Заявки поступили после заявлений властей этих стран о планах отказаться от российской трубопроводной нефти. За 29 дней января поставки нефти в Польшу по трубопроводу составили порядка 490 000 т. Это почти половина от плана по прокачке на I квартал 2023 г. (990 000 т).