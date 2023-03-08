Японский производитель двигателей Yanmar покинет Россию
Производитель японских двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении деятельности в России, сообщили в пресс-службе компании.
«С марта 2022 г. наша компания остановила деятельность в России за частичным исключением, но в связи с тем, что перспективы российского рынка по-прежнему непрозрачны, мы решили полностью прекратить бизнес в России. По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что такое решение было принято из-за «затяжного характера» ситуации с продолжением бизнеса в стране, несмотря на то, что японский производитель изучал возможности запуска работы.
Японская компания Yanmar появилась в Осаке в 1912 г. Компания разработала первый в мире малый дизельный двигатель в 1933 г., который использовался на практике. Сейчас компания работает в около 30 странах мира.
Российская дочерняя компания «Янмар РУС» появилась в 2014 г. и занималась продажей насосов, сварочных аппаратов, генераторов и запчастей. После начала военной операции на Украине «Янмар РУС» приостановила работу на территории России, но в компании продолжали принимать и обслуживать клиентов.