Японский производитель двигателей Yanmar покинет Россию

«С марта 2022 г. наша компания остановила деятельность в России за частичным исключением, но в связи с тем, что перспективы российского рынка по-прежнему непрозрачны, мы решили полностью прекратить бизнес в России. По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC», – говорится в сообщении.