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Бизнес

Японский производитель двигателей Yanmar покинет Россию

Ведомости

Производитель японских двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении деятельности в России, сообщили в пресс-службе компании.

«С марта 2022 г. наша компания остановила деятельность в России за частичным исключением, но в связи с тем, что перспективы российского рынка по-прежнему непрозрачны, мы решили полностью прекратить бизнес в России. По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такое решение было принято из-за «затяжного характера» ситуации с продолжением бизнеса в стране, несмотря на то, что японский производитель изучал возможности запуска работы.

Японская компания Yanmar появилась в Осаке в 1912 г. Компания разработала первый в мире малый дизельный двигатель в 1933 г., который использовался на практике. Сейчас компания работает в около 30 странах мира.

Российская дочерняя компания «Янмар РУС» появилась в 2014 г. и занималась продажей насосов, сварочных аппаратов, генераторов и запчастей. После начала военной операции на Украине «Янмар РУС» приостановила работу на территории России, но в компании продолжали принимать и обслуживать клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных