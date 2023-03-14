Китайский партнер может поглотить «дочку» обанкротившегося SVB в Шанхае

Китайская дочерняя компания SVB с 2014 г. инвестировала в пять китайских компаний, следует из данных платформы Crunchbase. Последний раз было вложено $10 млн в биотехнологическую компанию InxMed летом 2022 г. В свою «дочку» SVB инвестировала $75 млн, увеличив свою долю в SPD-SVB до $145 млн. По данным на конец июня 2022 г., общие активы SPD-SVB в Китае составляли 21,3 млрд юаней ($3,08 млрд).