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Китайский партнер может поглотить «дочку» обанкротившегося SVB в Шанхае

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Китайский Shanghai Pudong Development Bank может поглотить «дочку» обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Выкуп доли американского банка может стать «лучшим выбором» из предложенных вариантов на экстренном совещании правительства Шанхая и местного офиса банковского регулятора Китая, которое прошло после краха SVB, сообщили источники.

Вторым вариантом предложили позволить выкупить подразделение американского банка в Шанхае другому иностранному инвестору. При этом такое решение может добавить сложностей, т. к. новый акционер потребует еще одного раунда проверки со стороны банковского регулятора. По словам источников, окончательное решение власти примут в ближайшее время.

Китайская дочерняя компания SVB с 2014 г. инвестировала в пять китайских компаний, следует из данных платформы Crunchbase. Последний раз было вложено $10 млн в биотехнологическую компанию InxMed летом 2022 г. В свою «дочку» SVB инвестировала $75 млн, увеличив свою долю в SPD-SVB до $145 млн. По данным на конец июня 2022 г., общие активы SPD-SVB в Китае составляли 21,3 млрд юаней ($3,08 млрд).

О банкротстве американского SVB стало известно 10 марта. За два дня до этого, 8 марта, банк объявил, что его капитал нуждается в дополнительных $2 млрд. После чего акции банка потеряли 61% стоимости, а позже торги SVB на бирже были приостановлены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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