Глава РСПП сообщил об обсуждении варианта регулярного сбора с бизнеса

Накануне, 15 марта, в Минфине сообщили, что поступление платежей по сбору ожидается в конце этого года. Сообщалось, что добровольный сбор с бизнеса не затронет нефтегазовый и угольный сектора, малых и средних предпринимателей, а также компании с с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 гг. до 1 млрд руб. Он добавил, что банки не попали в список исключений. Сегодня Силуанов добавил, что ставка может составить 5% от сверхприбыли.