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Бизнес

Глава РСПП сообщил об обсуждении варианта регулярного сбора с бизнеса

Ведомости

Представители бизнеса обсудили с президентом России Владимиром Путиным различные варианты сбора в бюджет – как единовременного взноса, так и регулярного дополнительного налога на прибыль. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. 

«Мы по-прежнему предлагали посмотреть и на альтернативные варианты этого единовременного взноса или дополнительного налога на прибыль для компаний, у которых такая прибыль была, скажем, больше миллиарда рублей в предшествующие два года. И ввести это как регулярный дифференцируемый в зависимости от прибыльности дополнительный налог на прибыль», — сказал он (цит. по РБК). 

Вместе с тем Шохин отметил, что правительство пока не хочет применять такую меру, поскольку это противоречит мораторию на повышение налоговой нагрузки. Уточняется, что итоговая формула сбора может быть подготовлена к апрелю. Путин предложил рассмотреть разные варианты оформления сбора. 

О том, что единоразовый платеж бизнеса в бюджет обсуждается, сообщил 8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, многие предприятия получили «очень хорошие» финансовые результаты в прошлом году, особенно в первые три квартала. Это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль), подчеркивал первый вице-премьер.

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Изначально сбор планировался как добровольный, но в середине февраля министр финансов Антон Силуанов объявил, что он будет реализован через поправки в налоговое законодательство. Минфин ожидает, что взнос бизнеса в бюджет составит порядка 300 млрд руб., сообщал Силуанов.

Накануне, 15 марта, в Минфине сообщили, что поступление платежей по сбору ожидается в конце этого года. Сообщалось, что добровольный сбор с бизнеса не затронет нефтегазовый и угольный сектора, малых и средних предпринимателей, а также компании с с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 гг. до 1 млрд руб. Он добавил, что банки не попали в список исключений. Сегодня Силуанов добавил, что ставка может составить 5% от сверхприбыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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