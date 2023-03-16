Глава РСПП сообщил об обсуждении варианта регулярного сбора с бизнеса
Представители бизнеса обсудили с президентом России Владимиром Путиным различные варианты сбора в бюджет – как единовременного взноса, так и регулярного дополнительного налога на прибыль. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Мы по-прежнему предлагали посмотреть и на альтернативные варианты этого единовременного взноса или дополнительного налога на прибыль для компаний, у которых такая прибыль была, скажем, больше миллиарда рублей в предшествующие два года. И ввести это как регулярный дифференцируемый в зависимости от прибыльности дополнительный налог на прибыль», — сказал он (цит. по РБК).
Вместе с тем Шохин отметил, что правительство пока не хочет применять такую меру, поскольку это противоречит мораторию на повышение налоговой нагрузки. Уточняется, что итоговая формула сбора может быть подготовлена к апрелю. Путин предложил рассмотреть разные варианты оформления сбора.
О том, что единоразовый платеж бизнеса в бюджет обсуждается, сообщил 8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, многие предприятия получили «очень хорошие» финансовые результаты в прошлом году, особенно в первые три квартала. Это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль), подчеркивал первый вице-премьер.
Изначально сбор планировался как добровольный, но в середине февраля министр финансов Антон Силуанов объявил, что он будет реализован через поправки в налоговое законодательство. Минфин ожидает, что взнос бизнеса в бюджет составит порядка 300 млрд руб., сообщал Силуанов.
Накануне, 15 марта, в Минфине сообщили, что поступление платежей по сбору ожидается в конце этого года. Сообщалось, что добровольный сбор с бизнеса не затронет нефтегазовый и угольный сектора, малых и средних предпринимателей, а также компании с с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 гг. до 1 млрд руб. Он добавил, что банки не попали в список исключений. Сегодня Силуанов добавил, что ставка может составить 5% от сверхприбыли.