Песков усомнился в схеме Макфола по снятию санкций с российских бизнесменов

«Крупные предприниматели, они же ногами стоят все-таки на российской земле. У них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь в России, их бизнес и доход, в основном доход, тоже возникает здесь. Поэтому те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, конечно, такие предложения они вряд будут восприняты кем-то серьезно», – прокомментировал это Песков. Он подчеркнул, что Москва считает все введенные санкции незаконными.