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Бизнес

Песков усомнился в схеме Макфола по снятию санкций с российских бизнесменов

Ведомости

Крупный российский бизнес «ногами стоит» на российской земле, поэтому вряд ли он в серьез воспримет какие-либо схемы по снятию санкций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На конференц-колле Пескова попросили прокомментировать публикацию экс-посла США в РФ Майкла Макфола, в которой тот предложил ввести санкции против всех российских миллиардеров. При этом, по его мнению, необходимо дать им всем возможность выйти из-под ограничений. Для этого они должны осудить спецоперацию на Украине и лично президента РФ Владимира Путина, пожертвовать половину своего состояния в Фонд восстановления Украины, а также отказаться от инвестиций в Россию.

«Крупные предприниматели, они же ногами стоят все-таки на российской земле. У них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь в России, их бизнес и доход, в основном доход, тоже возникает здесь. Поэтому те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, конечно, такие предложения они вряд будут восприняты кем-то серьезно», – прокомментировал это Песков. Он подчеркнул, что Москва считает все введенные санкции незаконными.

16 марта Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Публичная встреча президента с руководителями крупнейших компаний прошла впервые с 24 февраля 2022 г. Лейтмотивом съезда стала тема «партнерских отношений» бизнеса и государства, «отличные» результаты компаний за прошлый год и «конструктивное взаимодействие» по финансовым вопросам, писали «Ведомости».

По его словам, России удалось компенсировать закрытие западных рынков – внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на 8%. Путин напомнил, что экспорт увеличился почти на 20%, импорт сократился примерно на 12%, а профицит торгового баланса составил $332 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных