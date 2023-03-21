Песков усомнился в схеме Макфола по снятию санкций с российских бизнесменов
Крупный российский бизнес «ногами стоит» на российской земле, поэтому вряд ли он в серьез воспримет какие-либо схемы по снятию санкций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На конференц-колле Пескова попросили прокомментировать публикацию экс-посла США в РФ Майкла Макфола, в которой тот предложил ввести санкции против всех российских миллиардеров. При этом, по его мнению, необходимо дать им всем возможность выйти из-под ограничений. Для этого они должны осудить спецоперацию на Украине и лично президента РФ Владимира Путина, пожертвовать половину своего состояния в Фонд восстановления Украины, а также отказаться от инвестиций в Россию.
«Крупные предприниматели, они же ногами стоят все-таки на российской земле. У них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь в России, их бизнес и доход, в основном доход, тоже возникает здесь. Поэтому те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, конечно, такие предложения они вряд будут восприняты кем-то серьезно», – прокомментировал это Песков. Он подчеркнул, что Москва считает все введенные санкции незаконными.
16 марта Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Публичная встреча президента с руководителями крупнейших компаний прошла впервые с 24 февраля 2022 г. Лейтмотивом съезда стала тема «партнерских отношений» бизнеса и государства, «отличные» результаты компаний за прошлый год и «конструктивное взаимодействие» по финансовым вопросам, писали «Ведомости».
По его словам, России удалось компенсировать закрытие западных рынков – внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на 8%. Путин напомнил, что экспорт увеличился почти на 20%, импорт сократился примерно на 12%, а профицит торгового баланса составил $332 млрд.