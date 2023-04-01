В России ликвидировали юрлицо разработчика игр Electronic Arts
Юридическое лицо американской корпорации Electronic Arts (ЕА), которая занимается разработкой видеоигр, ликвидировано в России. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на данные единого госреестра юрлиц.
В России «ООО "Электроник артс" учредили нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Из выписки компании следует, что информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации внесена в реестр 31 марта, пишет агентство. Electronic Arts работала в РФ с 2007 г.
В начале марта 2022 г. EA сообщила о приостановке продажи своих продуктов на территории России и Белоруссии из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор игры разработчика нельзя было купить в российском магазине Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах. Сообщалось, что с июля прошлого года игры разработчика завозят в Россию по параллельному импорту.
В конце ноября 2022 г. «Известия» сообщили, что разработчик видеоигр Sims и FIFA полностью ушел с российского рынка. По информации экс-сотрудника PR-агентства, которое раньше занималось продвижением EA в России, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше.