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Бизнес

В России ликвидировали юрлицо разработчика игр Electronic Arts

Ведомости

Юридическое лицо американской корпорации Electronic Arts (ЕА), которая занимается разработкой видеоигр, ликвидировано в России. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на данные единого госреестра юрлиц. 

В России «ООО "Электроник артс" учредили нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Из выписки компании следует, что информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации внесена в реестр 31 марта, пишет агентство. Electronic Arts работала в РФ с 2007 г.

В начале марта 2022 г. EA сообщила о приостановке продажи своих продуктов на территории России и Белоруссии из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор игры разработчика нельзя было купить в российском магазине Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах. Сообщалось, что с июля прошлого года игры разработчика завозят в Россию по параллельному импорту.

В конце ноября 2022 г. «Известия» сообщили, что разработчик видеоигр Sims и FIFA полностью ушел с российского рынка. По информации экс-сотрудника PR-агентства, которое раньше занималось продвижением EA в России, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше.

Ранее по теме: В России создается еще одна ассоциация разработчиков видеоигр

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных