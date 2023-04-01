В России ликвидировали юрлицо разработчика игр Electronic Arts

В начале марта 2022 г. EA сообщила о приостановке продажи своих продуктов на территории России и Белоруссии из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор игры разработчика нельзя было купить в российском магазине Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах. Сообщалось, что с июля прошлого года игры разработчика завозят в Россию по параллельному импорту.