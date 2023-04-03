Путин подписал закон о создании реестра производителей пива
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании реестра производителей пива. Документ опубликован на портале правовой информации.
Основные нормы закона вступают в силу с 1 сентября 2023 г. Реестр будет вести Росалкогольрегулирование. Согласно принятому закону, все производители пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи должны в нем регистрироваться. При этом компании, производящие не более 100 000 декалитров в год, смогут попасть в реестр по упрощенному порядку.
Законом также ужесточаются технические требования к производителям пива. Ранее компании с мощностью основного оборудования менее 300 000 декалитров в год не были обязаны оснащать аппараты приборами измерения и учета готовой продукции. Теперь требование снижается с 300 000 до 100 000 декалитров в год.
В сентябре в реестр автоматически попадут производители, у которых на 31 августа 2023 г. есть разрешение использовать основное оборудование мощностью не более 300 000 декалитров в год без оснащения дополнительными приборами. С 1 февраля 2024 г. по 31 мая 2025 г. на таких предприятиях пройдут выездные проверки на соответствие обязательным требованиям.
На остальных предприятиях перед включением в перечень будут проводить внеплановую проверку, пояснял ранее автор инициативы, депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Законопроект был внесен в Госдуму 21 декабря 2020 г., с того момента он проходил согласование с профильными ведомствами и участниками рынка. Нижняя палата приняла документ 21 марта 2023 г. 29 марта его одобрил Совет Федерации.