Путин подписал закон о создании реестра производителей пива

Основные нормы закона вступают в силу с 1 сентября 2023 г. Реестр будет вести Росалкогольрегулирование. Согласно принятому закону, все производители пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи должны в нем регистрироваться. При этом компании, производящие не более 100 000 декалитров в год, смогут попасть в реестр по упрощенному порядку.