«Коммерсантъ»: Путин согласовал выплату Shell 94,8 млрд рублей за долю в «Сахалине-2»
Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы «Новатэка» Леонида Михельсона перечислить средства, которые Shell может получить от продажи 27,5% в проекте «Сахалин-2», на зарубежный счет компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с обращением главы «Новатэка».
Собеседники отмечают, что предложение Михельсона связано с желанием «минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта». По словам источников, Путин поставил на письме визу «согласен». В «Новатэке» на запрос газеты не ответили, а в «Газпроме» отказались от комментариев.
Ранее правительство оценило долю Shell в «Сахалине-2» в 94,8 млрд руб. с условием, что из этой суммы должна быть вычтена сумма ущерба, который компания якобы нанесла проекту.
Издание утверждает, что для устранения «недостатков», выявленных в результате аудита проекта, могут быть использованы приходящиеся на долю Shell дивиденды «Сахалина-2» за 2021 г., которые не были полностью выплачены компании. В 2022 г. Shell сообщила, что получила $165 млн дивидендов. Позднее компания оценила невыплаченные дивиденды в $1 млрд. В результате Shell сможет получить не только 94,8 млрд руб. за свою долю, но и часть нераспределенных дивидендов за 2021 г. за вычетом суммы, которая пойдет на устранение «недостатков», пишет «Коммерсантъ».
В июне 2022 г. Путин подписал указ, согласно которому все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Кроме того, документ предполагает, что Shell может получить деньги только на счет типа «С» в России.
После этого компания объявила о выходе из «Сахалина-2». В начале марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что «Новатэк» готов выкупить долю Shell (27,5%) в проекте «Сахалин-2». Накануне, 3 апреля, в «Новатэке» заявили, что компания подала заявку на участие в отборе на покупку доли в проекте «Сахалин-2».
Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. Несмотря на выход из проекта Shell, японские компании предпочли сохранить свои доли.