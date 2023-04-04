«Коммерсантъ»: Путин согласовал выплату Shell 94,8 млрд рублей за долю в «Сахалине-2»

Издание утверждает, что для устранения «недостатков», выявленных в результате аудита проекта, могут быть использованы приходящиеся на долю Shell дивиденды «Сахалина-2» за 2021 г., которые не были полностью выплачены компании. В 2022 г. Shell сообщила, что получила $165 млн дивидендов. Позднее компания оценила невыплаченные дивиденды в $1 млрд. В результате Shell сможет получить не только 94,8 млрд руб. за свою долю, но и часть нераспределенных дивидендов за 2021 г. за вычетом суммы, которая пойдет на устранение «недостатков», пишет «Коммерсантъ».