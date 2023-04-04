Путин призвал продумать механизмы смены собственников при уходе зарубежных компаний
Президент РФ Владимир Путин призвал продумать механизмы смены собственников зарубежных компаний в случае их ухода из России. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию промышленности в условиях санкционного давления.
«Безусловно, нужно продумать подходы, чтобы учитывать позиции регионов при принятии решений о смене собственников иностранных компаний... Это, безусловно, правильная тема, жизненно важная для регионов и их дальнейшего развития», – сказал он (цитата по «РИА Новости).
Президент также призвал коллег из регионов всегда согласовывать смену собственников с соответствующими институтами в правительстве.
«Потому что нам здесь тем странам или компаниям тех стран, которые ведут в отношении к нам некорректно, не нужно создавать везде и всегда зеленый свет», – рассказал он.
Такие страны смотрят на интересы РФ свысока, поэтому необходимо отталкиваться от реалий, которые диктует жизнь, добавил президент.
На заседании с докладом выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он напомнил, что сделки по продаже активов покидающих РФ компаний рассматривает правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, а решение она принимает с учетом позиции отраслевых ведомств. При этом регионы исключены из процедуры принятия решений, но ответственность за стабильную работу конкретного предприятия, которое обеспечивает рабочие места и кооперационные цепочки, лежит на губернаторах.
«Считаем, что будет справедливо, если регионы получат право участия в этом процессе, а поступающие в федеральный бюджет доходы от продажи таких активов предлагаем частично направлять в регионы на поддержку промышленности», – сказал он.
Ранее в марте Путин заявил, что российский бизнес должен занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши, появившиеся возможности упускать нельзя. В феврале Путин говорил, что многие зарубежные компании уходят из России под давлением своих правительств, что приносит им большие убытки. При этом президент обратил внимание на то, что после ухода брендов остаются инфраструктура и хорошо подготовленный персонал. У отечественного же бизнеса появились уникальные возможности для развития, добавил он.
После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и др.
После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.