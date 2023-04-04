Путин призвал продумать механизмы смены собственников при уходе зарубежных компаний

Ранее в марте Путин заявил, что российский бизнес должен занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши, появившиеся возможности упускать нельзя. В феврале Путин говорил, что многие зарубежные компании уходят из России под давлением своих правительств, что приносит им большие убытки. При этом президент обратил внимание на то, что после ухода брендов остаются инфраструктура и хорошо подготовленный персонал. У отечественного же бизнеса появились уникальные возможности для развития, добавил он.