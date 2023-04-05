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Бизнес

Еврокомиссия одобрила сделку Marcegaglia по покупке активов «Северстали» в ЕС

Ведомости

Главное управление по конкуренции Еврокомиссии (ЕК) одобрило сделку по покупке активов «Северстали» в Латвии и Польше производителем стальной продукции Marcegaglia из Италии. Текст соответствующего решения был опубликован на сайте управления 5 апреля.

«Европейская комиссия решила не возражать против сделки, о которой ей поступило уведомление», – говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что решение принято без ослабления санкций ЕС, «включая адресные финансовые санкции в отношении определенных российских физических и юридических лиц».

«Ведомости» направили запросы в «Северсталь» и Marcegaglia.

Об обращении итальянской компании в Еврокомиссию сообщалось в публикации в «Официальном журнале» ЕС от 22 марта 2023 г. («Ведомости» писали об этом 24 марта).

В сообщении говорилось, что в главное управление по конкуренции Еврокомиссии 10 марта поступило уведомление о том, что подразделение Marcegaglia Carbon Steel планирует приобрести у «Северстали» SIA Severstal Distribution (SSD; Латвия) вместе с двумя ее «дочками» – Severstal Distribution Sp. zo.o. (Польша) и Severstal Distribution ООО (Украина).

Marcegaglia производит 6,2 млн т готовой стальной продукции в год из стальных полуфабрикатов, поставляемых от третьих сторон (т. е. является перекатчиком). У компании 29 заводов и 60 офисов продаж по всему миру. По собственным данным, она является крупнейшим в мире независимым перекатчиком стальной продукции, самым большим производителем сварных труб из нержавеющей стали в мире и лидером по выпуску сварных труб в Европе.

В том числе Marcegaglia владеет предприятием по производству электросварных нержавеющих труб, а также плоского проката из нержавеющей стали во Владимире. О планах по уходу из России после начала спецоперации компания не сообщала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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