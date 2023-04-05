Еврокомиссия одобрила сделку Marcegaglia по покупке активов «Северстали» в ЕС

Marcegaglia производит 6,2 млн т готовой стальной продукции в год из стальных полуфабрикатов, поставляемых от третьих сторон (т. е. является перекатчиком). У компании 29 заводов и 60 офисов продаж по всему миру. По собственным данным, она является крупнейшим в мире независимым перекатчиком стальной продукции, самым большим производителем сварных труб из нержавеющей стали в мире и лидером по выпуску сварных труб в Европе.