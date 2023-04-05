Еврокомиссия одобрила сделку Marcegaglia по покупке активов «Северстали» в ЕС
Главное управление по конкуренции Еврокомиссии (ЕК) одобрило сделку по покупке активов «Северстали» в Латвии и Польше производителем стальной продукции Marcegaglia из Италии. Текст соответствующего решения был опубликован на сайте управления 5 апреля.
«Европейская комиссия решила не возражать против сделки, о которой ей поступило уведомление», – говорится в заявлении.
В нем также подчеркивается, что решение принято без ослабления санкций ЕС, «включая адресные финансовые санкции в отношении определенных российских физических и юридических лиц».
«Ведомости» направили запросы в «Северсталь» и Marcegaglia.
Об обращении итальянской компании в Еврокомиссию сообщалось в публикации в «Официальном журнале» ЕС от 22 марта 2023 г. («Ведомости» писали об этом 24 марта).
В сообщении говорилось, что в главное управление по конкуренции Еврокомиссии 10 марта поступило уведомление о том, что подразделение Marcegaglia Carbon Steel планирует приобрести у «Северстали» SIA Severstal Distribution (SSD; Латвия) вместе с двумя ее «дочками» – Severstal Distribution Sp. zo.o. (Польша) и Severstal Distribution ООО (Украина).
Marcegaglia производит 6,2 млн т готовой стальной продукции в год из стальных полуфабрикатов, поставляемых от третьих сторон (т. е. является перекатчиком). У компании 29 заводов и 60 офисов продаж по всему миру. По собственным данным, она является крупнейшим в мире независимым перекатчиком стальной продукции, самым большим производителем сварных труб из нержавеющей стали в мире и лидером по выпуску сварных труб в Европе.
В том числе Marcegaglia владеет предприятием по производству электросварных нержавеющих труб, а также плоского проката из нержавеющей стали во Владимире. О планах по уходу из России после начала спецоперации компания не сообщала.