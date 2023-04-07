Минфин подготовил законопроект об освобождении туроператоров от НДС на поездки по РФ
Минфин России во исполнение поручения президента подготовил законопроект, освобождающий туроператоров от НДС по внутреннему и въездному туризму. Такой документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Льготный налоговый режим предлагается установить с 1 января 2023 г. до 30 июля 2027 г. Поправки вносятся в ч.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
С предложением обнулить НДС для туроператоров выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства 24 января. Он напомнил, что в июле 2022 г. аналогичная мера поддержки была принята для гостиниц. По его словам, решение оказалось «веховым» и повысило инвестиции в отрасль. Инициативу также поддержал Минфин. По оценке министра финансов Антона Силуанова, сокращение доходов из-за обнуления НДС будет «незначительным» — порядка 3-4 млрд руб. в год.
В результате по итогам совещания президент РФ Владимир Путин поручил подготовить соответствующий законопроект. Кроме того, глава государства поручил выделить 5,1 млрд руб. на создание инфраструктуры для развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Уже в 2023 г. на это должно быть выделено 1,4 млрд руб., уточняется в перечне. Выполнить поручение необходимо до 1 июня.
На заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма осенью прошлого года Путин заявил, что россияне с разным уровнем дохода должны иметь широкие возможности для путешествий и укрепления здоровья. В частности, граждане должны иметь возможность посещать российские здравницы, морские курорты, Москву и Санкт-Петербург, а также познакомиться с российской природой, в том числе и дальневосточной.
22 августа 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 г. План включает 65 мероприятий по господдержке отрасли, в их числе – финансирование развития туристических кластеров в регионах, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, гранты бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, а также поддержка развития сельского и экологического туризма.