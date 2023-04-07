Минфин подготовил законопроект об освобождении туроператоров от НДС на поездки по РФ

С предложением обнулить НДС для туроператоров выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства 24 января. Он напомнил, что в июле 2022 г. аналогичная мера поддержки была принята для гостиниц. По его словам, решение оказалось «веховым» и повысило инвестиции в отрасль. Инициативу также поддержал Минфин. По оценке министра финансов Антона Силуанова, сокращение доходов из-за обнуления НДС будет «незначительным» — порядка 3-4 млрд руб. в год.