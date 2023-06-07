Сенаторы поддержали закон о необоснованном аресте предпринимателей
Совет Федерации поддержал разработанный Минюстом закон, предусматривающий либерализацию производства по уголовным делам экономической направленности. Об этом сообщили в Совфеде.
В законе идет речь о том, что при избрании меры пресечения по экономическим преступлениям суд должен отдавать приоритет тем мерам, при которых предприниматель может продолжать работу. Под стражу бизнесмена можно будет отправить, если у нет постоянного места жительства или он уже ранее пытался скрыться от органов и суда.
Также изменения предполагают наличие согласия руководителя следственного органа для продления ареста свыше двух месяцев. При этом уточняется, что в случае продления расследования этот факт не может быть единственным доводом для продления ареста предпринимателю. Следствие должно обосновать причину продления содержания обвиняемого в СИЗО.
«Федеральный закон направлен на исключение необоснованного уголовно-правового воздействия на предпринимателей», – отмечают в Минюсте.
Поправки были подготовлены по поручению президента Владимира Путина. Они направлены против злоупотреблений институтом содержания под стражей. Как ранее сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, они позволят не создавать угрозы бизнесу и не будут блокировать работу предприятий.