Сенаторы поддержали закон о необоснованном аресте предпринимателей

В законе идет речь о том, что при избрании меры пресечения по экономическим преступлениям суд должен отдавать приоритет тем мерам, при которых предприниматель может продолжать работу. Под стражу бизнесмена можно будет отправить, если у нет постоянного места жительства или он уже ранее пытался скрыться от органов и суда.