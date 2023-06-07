Газета
Бизнес

Сенаторы поддержали закон о необоснованном аресте предпринимателей

Ведомости

Совет Федерации поддержал разработанный Минюстом закон, предусматривающий либерализацию производства по уголовным делам экономической направленности. Об этом сообщили в Совфеде.

В законе идет речь о том, что при избрании меры пресечения по экономическим преступлениям суд должен отдавать приоритет тем мерам, при которых предприниматель может продолжать работу. Под стражу бизнесмена можно будет отправить, если у нет постоянного места жительства или он уже ранее пытался скрыться от органов и суда.

Также изменения предполагают наличие согласия руководителя следственного органа для продления ареста свыше двух месяцев. При этом уточняется, что в случае продления расследования этот факт не может быть единственным доводом для продления ареста предпринимателю. Следствие должно обосновать причину продления содержания обвиняемого в СИЗО.

«Федеральный закон направлен на исключение необоснованного уголовно-правового воздействия на предпринимателей», – отмечают в Минюсте.  

Поправки были подготовлены по поручению президента Владимира Путина. Они направлены против злоупотреблений институтом содержания под стражей. Как ранее сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, они позволят не создавать угрозы бизнесу и не будут блокировать работу предприятий.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных