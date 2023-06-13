Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси
Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, который распространяет на легковые такси действие нормы об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров.
Этот законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов еще в марте 2018 г. и прошел первое чтение в октябре того же года. Авторы законопроекта отмечали тогда, что легковые такси остаются единственным видом транспорта, не попадающим под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Пострадавший пассажир такси может рассчитывать лишь на компенсацию в размере до 500 000 руб. по договору ОСАГО, говорилось в пояснительной записке к документу. При этом попавший в аварию пассажир автобуса получит 2 млн руб., обращали внимание авторы проекта.
Как уточняется в принятом сегодня законе, договор обязательного страхования заключается с перевозчиком в отношении каждого транспортного средства, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Юридические и физические лица, а также ИП, получившие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны будут в течение 60 дней заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Как писали ранее «Ведомости», выплаты страховщиков по договорам ОСАГО для легковых такси, оформленным с 2018 по 2020 г., составили чуть более 8 млрд руб. – это превышает полученные премии более чем на 1,5 млрд руб. По оформленным в 2021 г. полисам выплаты хоть и ненамного, но все же превысили сборы и в среднем остались на уровне 4,1 млрд руб.
Средний размер выплаты по страховому случаю по вине такси в прошлом году превысил 74 000 руб. Средняя выплата за вред, причиненный имуществу, составила 73 642 руб., жизни и здоровью – 131 957 руб.