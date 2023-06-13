Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Этот законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов еще в марте 2018 г. и прошел первое чтение в октябре того же года. Авторы законопроекта отмечали тогда, что легковые такси остаются единственным видом транспорта, не попадающим под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Пострадавший пассажир такси может рассчитывать лишь на компенсацию в размере до 500 000 руб. по договору ОСАГО, говорилось в пояснительной записке к документу. При этом попавший в аварию пассажир автобуса получит 2 млн руб., обращали внимание авторы проекта.