Путин подписал закон о регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным
Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Подписанный документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает правовые основы производства и оборота табачных изделий в России, а также специализированного госконтроля в этой сфере. Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции относятся к категории товаров, которым обязательно необходима лицензия. Ее наличие будет необходимо с 1 марта 2024 г.
Депутаты Госдумы приводили в пояснительное записке данные TNS Kantar, согласно которым доля нелегальной табачной продукции в России в период с 2016 по 2018 г. выросла с 1,5 до 8%, а по итогам I квартала 2019 г. она составила 10,3%.
Сам проект закона был принят нижней палатой 1 июня – ровно за 10 лет до этого в России вступил в силу антитабачный закон, предусматривающему запрет на курение в общественных местах, рекламу табачной продукции и ограничение ее розничной продажи.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в своем майском опросе отметил, что к 2023 г. число курильщиков за последнее десятилетие уменьшилось только на 5%. При этом был отмечен рост среди тех, кто бросил употреблять никотиносодержащую продукцию (на 19%), а также половина (50%) опрошенных заявили, что никогда не курили.