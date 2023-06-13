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Путин подписал закон о регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным

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Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Подписанный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает правовые основы производства и оборота табачных изделий в России, а также специализированного госконтроля в этой сфере. Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции относятся к категории товаров, которым обязательно необходима лицензия. Ее наличие будет необходимо с 1 марта 2024 г.

Депутаты Госдумы приводили в пояснительное записке данные TNS Kantar, согласно которым доля нелегальной табачной продукции в России в период с 2016 по 2018 г. выросла с 1,5 до 8%, а по итогам I квартала 2019 г. она составила 10,3%.

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Сам проект закона был принят нижней палатой 1 июня – ровно за 10 лет до этого в России вступил в силу антитабачный закон, предусматривающему запрет на курение в общественных местах, рекламу табачной продукции и ограничение ее розничной продажи.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в своем майском опросе отметил, что к 2023 г. число курильщиков за последнее десятилетие уменьшилось только на 5%. При этом был отмечен рост среди тех, кто бросил употреблять никотиносодержащую продукцию (на 19%), а также половина (50%) опрошенных заявили, что никогда не курили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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