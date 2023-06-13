Кабмин предоставит 38 регионам субсидии на строительство модульных отелей
На возведение модульных некапитальных построек для размещения туристов в 2023-2024 гг. правительство России направит порядка 8 млрд руб., субсидии будут предоставлены 38 регионам. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Распоряжение о распределении указанных средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента в 2023–2024 гг. на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов будет направлено около 8 млрд руб. <...> Субсидии будут предоставлены 38 регионам на условиях софинансирования. Это позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью порядка 6 500 номеров», – говорится в сообщении.
На заседании правительства 13 июня Мишустин уточнил, что в этом году на вышеуказанные цели кабмин направит 3,5 млрд руб., в 2024 г. – более 4 мдрд руб. В пресс-службе кабмина отметили, что наибольшие объемы субсидий получат Алтайский край, Бурятия, Челябинская и Калининградская области.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что порядка 50 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета на поддержку сферы туризма в 2023 г. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, а также обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь, отмечал политик.
Этой весной президент России Владимир Путин поручил направлять добровольные взносы, которые поступают в бюджет от сделок по передаче активов инвесторов из недружественных стран, на развитие туристической инфраструктуры. Вместе с тем Путин поручил выделить средства туристическим компаниям Крыма и Севастополя из нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чтобы сохранить работоспособность этих организаций.