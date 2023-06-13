Кабмин предоставит 38 регионам субсидии на строительство модульных отелей

Этой весной президент России Владимир Путин поручил направлять добровольные взносы, которые поступают в бюджет от сделок по передаче активов инвесторов из недружественных стран, на развитие туристической инфраструктуры. Вместе с тем Путин поручил выделить средства туристическим компаниям Крыма и Севастополя из нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чтобы сохранить работоспособность этих организаций.