Правительство РФ разрешило поставку газа бывшей дочке «Газпрома» до конца 2024 года

1 апреля 2022 г. группа «Газпром» прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. 11 мая правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции, – в него вошла 31 энергетическая компания, среди которых бывшие «дочки» Газпрома в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Сингапуре и других недружественных странах, структуры немецкой газораспределительной компании Wingas, WIEE в Болгарии и Венгрии.