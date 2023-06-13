Правительство РФ разрешило поставку газа бывшей дочке «Газпрома» до конца 2024 года
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение , которое разрешает продолжать поставки газа с предприятия «Ямал СПГ» бывшей дочерней структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading (бывшая Gazprom Marketing & Trading). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации
Распоряжение будет действовать до 31 декабря 2024 года, следует из документа.
«Разрешить совершение действий, в отношении которых <…> установлен запрет и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом "Ямал СПГ" и Yamal Trade Pte. Ltd сжиженного природного газа в пользу SEFE Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. <…>», – говорится в распоряжении.
1 апреля 2022 г. группа «Газпром» прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. 11 мая правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции, – в него вошла 31 энергетическая компания, среди которых бывшие «дочки» Газпрома в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Сингапуре и других недружественных странах, структуры немецкой газораспределительной компании Wingas, WIEE в Болгарии и Венгрии.
В мае 2022 г. правительство разрешило «Ямал СПГ» продолжать поставки бывшей дочерней структуре «Газпрома» в течение 90 дней.