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Правительство РФ разрешило поставку газа бывшей дочке «Газпрома» до конца 2024 года

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение , которое разрешает продолжать поставки газа с предприятия «Ямал СПГ» бывшей дочерней структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading (бывшая Gazprom Marketing & Trading). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации

Распоряжение будет действовать до 31 декабря 2024 года, следует из документа.

«Разрешить совершение действий, в отношении которых <…> установлен запрет и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом "Ямал СПГ" и Yamal Trade Pte. Ltd сжиженного природного газа в пользу SEFE Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. <…>», – говорится в распоряжении.

1 апреля 2022 г. группа «Газпром» прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. 11 мая правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции, – в него вошла 31 энергетическая компания, среди которых бывшие «дочки» Газпрома в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Сингапуре и других недружественных странах, структуры немецкой газораспределительной компании Wingas, WIEE в Болгарии и Венгрии.

В мае 2022 г. правительство разрешило «Ямал СПГ» продолжать поставки бывшей дочерней структуре «Газпрома» в течение 90 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных