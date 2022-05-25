Кабмин разрешил поставки газа попавшей под российские санкции Gazprom M&T
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которое разрешает продолжать поставки газа с предприятия «Ямал СПГ» бывшей дочерней структуре «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading (Gazprom M&T), следует из документа, опубликованного на портале раскрытия правовой информации. Распоряжение действует в течение 90 дней с момента подписания.
«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 г. «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных обязательств» и постановлением правительства РФ от 11 мая 2022 г. «О мерах по реализации указа президента РФ» и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd. / «Ямал Трейд Пте. Лтд.» сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. / «Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур ПТЕ Лтд.» (Сингапур)», – сказано в документе.
1 апреля группа «Газпром» прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. 11 мая правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции, – в него вошла 31 энергетическая компания, среди которых бывшие «дочки» Газпрома в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Сингапуре и других недружественных странах, структуры немецкой газораспределительной компании Wingas, WIEE в Болгарии и Венгрии.
На следующий день министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкая компания и ее дочки перестали получать газ из России.