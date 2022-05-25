Кабмин разрешил поставки газа попавшей под российские санкции Gazprom M&T

«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 г. «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных обязательств» и постановлением правительства РФ от 11 мая 2022 г. «О мерах по реализации указа президента РФ» и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd. / «Ямал Трейд Пте. Лтд.» сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. / «Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур ПТЕ Лтд.» (Сингапур)», – сказано в документе.