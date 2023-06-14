Абрамченко: в России могут разрешить полеты агродронов

Большая часть регионов ввела запрет на использование беспилотников в октябре 2022 г., когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в субъектах разных уровней реагирования – от уровня базовой готовности до военного положения. Исключение было сделано для органов государственной власти и силовых структур.