Абрамченко: в России могут разрешить полеты агродронов
С Минтрансом РФ обсуждается возможность возвращения разрешения на полеты беспилотников, которыми пользуются сельхозпроизводители, на высоте до 150 м. Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Существуют определенные ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом – высота полетов агродронов не больше 150 м» , – уточнила она.
Если с Минтрансом получится договориться, сельхозпроизводители смогут и дальше использовать дроны, добавила Абрамченко. По ее мнению, власти смогут найти компромиссное решение.
Большая часть регионов ввела запрет на использование беспилотников в октябре 2022 г., когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в субъектах разных уровней реагирования – от уровня базовой готовности до военного положения. Исключение было сделано для органов государственной власти и силовых структур.
Еще несколько субъектов ввели аналогичный запрет на фоне атаки Кремля со стороны Украины при помощи беспилотника в начале мая. В частности, ограничения стали действовать в Москве и Московской области.