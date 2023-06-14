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Сооснователь школы Skyeng Денис Сметнев покинул компанию

Ведомости

Группу компаний Skyeng покинул один из ее основателей Денис Сметнев, сообщил Forbes со ссылкой на заявление компании.

Сметнев занимал пост коммерческого директора школы. Теперь Сметнев будет занят развитием маркетингового агентства uForce, запущенного как подразделение Skyeng. В 2021 г. проект был выведен из состава компании. Сметнев в то же время останется акционером компании.

Skyeng был запущен в 2012 г. Сметневым, Георгием Соловьевым, Харитоном Матвеевым и Андреем Яунзем. Сейчас компания включает в себя онлайн-школы Skyeng, Skysmart и Skypro. В начале мая агентство Smart Ranking сообщило, что группа стала лидером edtech-рынка (рынок образовательных технологий) в I квартале 2023 г.

Летом прошлого года The Bell (признан СМИ-иноагентом в РФ) со ссылкой на источники рассказали, что VK претендует на покупку Skyeng. Один из собеседников издания тогда отметил, что, вероятно, Skyeng в случае заключения сделки будет развиваться самостоятельно, в отличие от других приобретенных соцсетью сервисов, которые были встроены в бизнес-процессы компании. Кроме этого, на приобретение Skyeng претендовали и другие компании, в частности, «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая через IT-холдинг TalentTech принадлежит 85% в edtech-компании «Нетология-групп».

Агентство uForce появилось в 2020 г. Сметнев инвестировал в тогда еще подразделение Skyeng порядка $100 000. Выручка агентства за прошлый год составила 23 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных