Сооснователь школы Skyeng Денис Сметнев покинул компанию

Летом прошлого года The Bell (признан СМИ-иноагентом в РФ) со ссылкой на источники рассказали, что VK претендует на покупку Skyeng. Один из собеседников издания тогда отметил, что, вероятно, Skyeng в случае заключения сделки будет развиваться самостоятельно, в отличие от других приобретенных соцсетью сервисов, которые были встроены в бизнес-процессы компании. Кроме этого, на приобретение Skyeng претендовали и другие компании, в частности, «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая через IT-холдинг TalentTech принадлежит 85% в edtech-компании «Нетология-групп».