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Группа Skyeng вышла в лидеры edtech-рынка

Одной из ключевых причин стал сезонный рост спроса на детское образование
Дмитрий Игнатьев
Skyeng

Группа компаний Skyeng (включает в себя онлайн-школы Skyeng, Skysmart и Skypro) стала лидером edtech-рынка в I квартале 2023 г., следует из данных агентства Smart Ranking. А образовательный холдинг Skillbox (контролируется VK, в него входят онлайн-школы Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama и Lerna), который занимал первую строчку рейтинга по итогам 2022 г., опустился на вторую позицию.

Выручка ГК Skyeng (специализируется на сегментах иностранных языков, детского образования и дополнительного профессионального образования; ДПО), по оценке Smart Ranking, выросла на 12,2% до 3,4 млрд руб. к аналогичному периоду 2022 г. У холдинга Skillbox (специализируется на ДПО) она снизилась на 6,3% до 2,53 млрд руб. за тот же период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных