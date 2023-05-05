Группа Skyeng вышла в лидеры edtech-рынка

Выручка ГК Skyeng (специализируется на сегментах иностранных языков, детского образования и дополнительного профессионального образования; ДПО), по оценке Smart Ranking, выросла на 12,2% до 3,4 млрд руб. к аналогичному периоду 2022 г. У холдинга Skillbox (специализируется на ДПО) она снизилась на 6,3% до 2,53 млрд руб. за тот же период.