Группа Skyeng вышла в лидеры edtech-рынка

Группа Skyeng вышла в лидеры edtech-рынкаОдной из ключевых причин стал сезонный рост спроса на детское образование
Группа компаний Skyeng (включает в себя онлайн-школы Skyeng, Skysmart и Skypro) стала лидером edtech-рынка в I квартале 2023 г., следует из данных агентства Smart Ranking. А образовательный холдинг Skillbox (контролируется VK, в него входят онлайн-школы Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama и Lerna), который занимал первую строчку рейтинга по итогам 2022 г., опустился на вторую позицию.
Выручка ГК Skyeng (специализируется на сегментах иностранных языков, детского образования и дополнительного профессионального образования; ДПО), по оценке Smart Ranking, выросла на 12,2% до 3,4 млрд руб. к аналогичному периоду 2022 г. У холдинга Skillbox (специализируется на ДПО) она снизилась на 6,3% до 2,53 млрд руб. за тот же период.
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