Кабмин запретил приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем
Росавиация до конца этого года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний, если те находятся в неудовлетворительном финансовом положении два квартала подряд. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«До 31 декабря не допускается: приостанавление действия сертификатов эксплуатанта...в случае нахождения эксплутантов в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии по итогам 2 кварталов подряд», – говорится в документе.
Росавиация также не сможет вводить ограничения в действие сертификатов по заявлениям собственников воздушных судов (ВС) в случаях, если ими являются иностранные лица, связанные с недружественными странами.
На фоне начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus) и комплектующих. Также было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты.
В феврале руководитель Росавиации Александр Нерадько подчеркнул, что ограничения не повлияли на безопасность полетов в РФ. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев также призвал не сомневаться в безопасности полетов. По его словам, в России «есть весь набор запчастей», поэтому «пока опасаться нечего».