Кабмин запретил приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

На фоне начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus) и комплектующих. Также было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты.