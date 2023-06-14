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Кабмин запретил приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Ведомости

Росавиация до конца этого года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний, если те находятся в неудовлетворительном финансовом положении два квартала подряд. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«До 31 декабря не допускается: приостанавление действия сертификатов эксплуатанта...в случае нахождения эксплутантов в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии по итогам 2 кварталов подряд», – говорится в документе.

Росавиация также не сможет вводить ограничения в действие сертификатов по заявлениям собственников воздушных судов (ВС) в случаях, если ими являются иностранные лица, связанные с недружественными странами.

На фоне начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus) и комплектующих. Также было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты.

В феврале руководитель Росавиации Александр Нерадько подчеркнул, что ограничения не повлияли на безопасность полетов в РФ. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев также призвал не сомневаться в безопасности полетов. По его словам, в России «есть весь набор запчастей», поэтому «пока опасаться нечего».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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