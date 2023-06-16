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«Аэрофлот» назовет новый Boeing именем Владимира Жириновского

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» назовет новый Boeing-737, выкупленный у ГТЛК, именем Владимира Жириновского, рассказал генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.

«В соответствии с традицией мы уже выбрали для них название – один из самолетов мы назовем именем Владимира Вольфовича Жириновского, второй – имени (Гавриила Романовича) Державина, известного поэта и первого в России министра юстиции», – сказал Александровский журналистам на ПМЭФе.

Два Boeing-737 принадлежали одной из зарубежных дочерних структур Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), до начала спецоперации на Украине и введения санкций их эксплуатировала индонезийская авиакомпания Lion Air. После введения санкций в отношении ГТЛК перевозчик прекратил их эксплуатацию. В начале года лизингодатель перевез суда в Россию, на фоне ожидающегося из-за санкций дефицита бортов на них претендовали несколько российских авиакомпаний. По итогам конкурсных процедур их получил «Аэрофлот». В июле их начнет эксплуатировать авиакомпания «Россия», дочерняя структура «Аэрофлота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных