«Аэрофлот» назовет новый Boeing именем Владимира Жириновского

Два Boeing-737 принадлежали одной из зарубежных дочерних структур Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), до начала спецоперации на Украине и введения санкций их эксплуатировала индонезийская авиакомпания Lion Air. После введения санкций в отношении ГТЛК перевозчик прекратил их эксплуатацию. В начале года лизингодатель перевез суда в Россию, на фоне ожидающегося из-за санкций дефицита бортов на них претендовали несколько российских авиакомпаний. По итогам конкурсных процедур их получил «Аэрофлот». В июле их начнет эксплуатировать авиакомпания «Россия», дочерняя структура «Аэрофлота».