Производитель электрогрузовиков Nikola сократит 270 сотрудников

Американские компании объявляют о сокращении персонала регулярно. В феврале об этом сообщила корпорация Dell. Компания уволила 6650 своих сотрудников, это 5% от ее общего штата. Аналогичные меры предприняли и конкуренты Dell, например HP, сократившая осенью 2022 г. 6000 сотрудников. Cisco Systems Inc. и IBM сократили по 4000 человек. По данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas (приводило Bloomberg), в 2022 г. технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочего места – это на 649% больше, чем годом ранее.