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Бизнес

Производитель электрогрузовиков Nikola сократит 270 сотрудников

Ведомости

Американская корпорация по производству электромобилей и электрогрузовиков Nikola уволит 270 сотрудников для снижения расходов, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

«Nikola провела тщательный анализ своей организационной структуры и приняла сложное, но стратегическое решение о сокращении численности персонала», – говорится в сообщении.

Уточняется, что это затронет 150 европейских сотрудников и 120 рабочих из американских штатов Аризона и Калифорния. По данным агентства, Nikola оценивает экономию за счет решения о сокращении персонала в $50 млн ежегодно.

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Летом прошлого года The Wall Street Journal со ссылкой на письмо американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. сообщила, что компания планирует уволить 6% сотрудников – это 840 человек из 14 000. Главный исполнительный директор компании Ар-Джей Скаринж в обращении к сотрудникам тогда заявил, что в нынешних условиях с учетом разогнавшейся инфляции, роста процентных ставок и цен на сырье получать дополнительное финансирование крайне сложно.

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Американские компании объявляют о сокращении персонала регулярно. В феврале об этом сообщила корпорация Dell. Компания уволила 6650 своих сотрудников, это 5% от ее общего штата. Аналогичные меры предприняли и конкуренты Dell, например HP, сократившая осенью 2022 г. 6000 сотрудников. Cisco Systems Inc. и IBM сократили по 4000 человек. По данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas (приводило Bloomberg), в 2022 г. технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочего места – это на 649% больше, чем годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных