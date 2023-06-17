Производитель электрогрузовиков Nikola сократит 270 сотрудников
Американская корпорация по производству электромобилей и электрогрузовиков Nikola уволит 270 сотрудников для снижения расходов, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.
«Nikola провела тщательный анализ своей организационной структуры и приняла сложное, но стратегическое решение о сокращении численности персонала», – говорится в сообщении.
Уточняется, что это затронет 150 европейских сотрудников и 120 рабочих из американских штатов Аризона и Калифорния. По данным агентства, Nikola оценивает экономию за счет решения о сокращении персонала в $50 млн ежегодно.
Летом прошлого года The Wall Street Journal со ссылкой на письмо американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. сообщила, что компания планирует уволить 6% сотрудников – это 840 человек из 14 000. Главный исполнительный директор компании Ар-Джей Скаринж в обращении к сотрудникам тогда заявил, что в нынешних условиях с учетом разогнавшейся инфляции, роста процентных ставок и цен на сырье получать дополнительное финансирование крайне сложно.
Американские компании объявляют о сокращении персонала регулярно. В феврале об этом сообщила корпорация Dell. Компания уволила 6650 своих сотрудников, это 5% от ее общего штата. Аналогичные меры предприняли и конкуренты Dell, например HP, сократившая осенью 2022 г. 6000 сотрудников. Cisco Systems Inc. и IBM сократили по 4000 человек. По данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas (приводило Bloomberg), в 2022 г. технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочего места – это на 649% больше, чем годом ранее.