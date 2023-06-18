Boeing повысил прогноз по поставкам самолетов до 2042 года
По данным прошлогоднего отчета, Boeing прогнозировал спрос на 41 170 самолетов. В то же время ожидания компании оказались ниже прогноза, опубликованного в 2021 г. Тогда с учетом спроса со стороны России речь шла о 43 610 новых самолетах.
Boeing планирует продать с настоящего момента и до 2042 г. 7440 широкофюзеляжных самолетов, 1810 региональных самолетов и 925 грузовых. На новые узкофюзеляжные самолеты будет приходиться более 75% всех новых поставок, что немного выше прогноза на 2022 г., и в общей сложности будет продано 32 420 самолетов. Ожидается, что около половины новых поставок заменят устаревшие модели.
По данным авиаконцерна, на Китай будет приходиться 20% рынка, еще 22% спроса обеспечат другие азиатские страны. В целом спрос на новые самолеты, согласно отчету, оценивается в $8 трлн.
Прошлогодний прогноз Boeing, как писал Bloomberg, исключал любые потенциальные поставки покупателям в России, которая после начала спецоперации на Украине и широкомасштабных санкций «фактически закрыта от мирового аэрокосмического рынка». Компания в 2021 г. планировала продать на российский рынок более 1500 самолетов в течение 20 лет. Вице-президент Boeing по коммерческому маркетингу Даррен Халст назвал РФ «нецелевым рынком» для авиапроизводителя.