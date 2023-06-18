Boeing повысил прогноз по поставкам самолетов до 2042 года

Boeing планирует продать с настоящего момента и до 2042 г. 7440 широкофюзеляжных самолетов, 1810 региональных самолетов и 925 грузовых. На новые узкофюзеляжные самолеты будет приходиться более 75% всех новых поставок, что немного выше прогноза на 2022 г., и в общей сложности будет продано 32 420 самолетов. Ожидается, что около половины новых поставок заменят устаревшие модели.