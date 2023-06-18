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Boeing повысил прогноз по поставкам самолетов до 2042 года

Ведомости

Американский производитель самолетов Boeing повысил свой годовой прогноз о поставках новых самолетов на ближайшие 20 лет. Компания ожидает, что перевозчики закупят до 2042 г. 42 595 самолетов, пишет Reuters со ссылкой на отчет Boeing. 

По данным прошлогоднего отчета, Boeing прогнозировал спрос на 41 170 самолетов. В то же время ожидания компании оказались ниже прогноза, опубликованного в 2021 г. Тогда с учетом спроса со стороны России речь шла о 43 610 новых самолетах.

Boeing планирует продать с настоящего момента и до 2042 г. 7440 широкофюзеляжных самолетов, 1810 региональных самолетов и 925 грузовых. На новые узкофюзеляжные самолеты будет приходиться более 75% всех новых поставок, что немного выше прогноза на 2022 г., и в общей сложности будет продано 32 420 самолетов. Ожидается, что около половины новых поставок заменят устаревшие модели.

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По данным авиаконцерна, на Китай будет приходиться 20% рынка, еще 22% спроса обеспечат другие азиатские страны. В целом спрос на новые самолеты, согласно отчету, оценивается в $8 трлн.

Прошлогодний прогноз Boeing, как писал Bloomberg, исключал любые потенциальные поставки покупателям в России, которая после начала спецоперации на Украине и широкомасштабных санкций «фактически закрыта от мирового аэрокосмического рынка». Компания в 2021 г. планировала продать на российский рынок более 1500 самолетов в течение 20 лет. Вице-президент Boeing по коммерческому маркетингу Даррен Халст назвал РФ «нецелевым рынком» для авиапроизводителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных