Суд начал банкротство «Связного» по его собственному заявлению

В 2022 г. «Связной» также столкнулся с десятками крупных исков от кредиторов и контрагентов. В частности, Альфа-банк подал сразу несколько исков к «Связному» и его акционеру, кипрской DTSRetail, на 6 млрд руб. (осенью 2022 г. стороны договорились заключить мировое соглашение, однако представитель банка говорил не о единоразовом погашении, а о рассрочке обязательств). В декабре 2022 г. «Вымпелком» также отсудил у сети 838 млн руб.