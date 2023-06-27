Суд начал банкротство «Связного» по его собственному заявлению
Суд в Москве ввел в отношении ритейлера «Связной» процедуру наблюдения, объявили в Арбитражном суде столицы, пишет «РИА Новости». Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 5 декабря.
Наблюдение является первым этапом процедуры банкротства. Оно применяется к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа его финансового состояния и др. 14 февраля «Связной» опубликовал сообщение о намерении инициировать процедуру банкротства.
Начало процедуры связано с большими долгами компании. По подсчетам источника «Ведомостей», близкого к одному из российских дистрибуторов, при обороте в 2021 г. в 105 млрд руб. кредиторская задолженность (долги поставщикам) составила почти половину этой суммы (около 54 млрд руб.).
В 2022 г. «Связной» также столкнулся с десятками крупных исков от кредиторов и контрагентов. В частности, Альфа-банк подал сразу несколько исков к «Связному» и его акционеру, кипрской DTSRetail, на 6 млрд руб. (осенью 2022 г. стороны договорились заключить мировое соглашение, однако представитель банка говорил не о единоразовом погашении, а о рассрочке обязательств). В декабре 2022 г. «Вымпелком» также отсудил у сети 838 млн руб.
Генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан в декабре прошлого года сообщил, что оператор планирует продать свою долю в «Связном». Покупателя доли, а также сумму сделки он не раскрывал, а в числе причин выхода из капитала ритейлера топ-менеджер указал то, что «Связной» не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, но фокус на эту компанию «отнимает время, усилия команды и является бесполезным».