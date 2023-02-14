«Связной» начинает банкротить сам себя

Такое финансовое положение компании послужило причиной тому, что в 2022 г. «Связной» столкнулся с десятками крупных исков от кредиторов и контрагентов. Альфа-банк подал сразу несколько исков к «Связному» и его акционеру, кипрской DTSRetail, на 6 млрд руб. В конце ноября 2022 г. стороны договорились заключить мировое соглашение, причем представитель Альфа-банка говорил не о единоразовом погашении, а о рассрочке обязательств. В начале декабря «Вымпелком» отсудил у сети «Связной» 838 млн руб. в качестве возврата ранее выплаченного аванса. В январе 2023 г. суд взыскал со «Связного» 5 млрд руб. в пользу дистрибутора «Мерлион» (Merlion).