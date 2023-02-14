«Связной» начинает банкротить сам себя

«Связной» начинает банкротить сам себяКомпания не может удовлетворить требования всех кредиторов, поясняют юристы
Компания «Связной» собирается инициировать процедуру банкротства. Соответствующее сообщение о намерении от лица ООО «Сеть «Связной» опубликовано на Федресурсе 14 февраля 2023 г. В соответствии с законом такое сообщение должник обязан опубликовать не менее чем за 15 календарных дней до даты подачи самого заявления о банкротстве.
«В связи с появлением у ООО «Сеть «Связной» признаков банкротства, предусмотренных статьями федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Сеть «Связной» банкротом», – указано в сообщении.
Сколько точек у «Связного»
Федеральная розничная сеть «Связного» насчитывает свыше 2600 магазинов в 1100 населенных пунктах РФ, говорится на сайте компании. Также в компанию входит сеть Apple Premium Reseller под брендом Cstore, которая насчитывает 33 магазина в 22 городах.
С 2017 по 2020 г. ООО «Сеть «Связной» наращивало выручку и генерировало убытки (почти 5 млрд руб. убытка в 2019 г. при выручке 95,3 млрд руб., около 2 млрд руб. убытка в 2020 г. при выручке 102 млрд руб.), но в 2021 г. вышло в прибыль – 15,2 млн руб. при рекордном для сети обороте в 105 млрд руб.
«Связной» накопил очень большие долги: при обороте в 2021 г. в 105 млрд руб. кредиторская задолженность (долги поставщикам) составила почти половину этой суммы (54 млрд руб.), подсчитал источник «Ведомостей», близкий к одному из российских дистрибуторов. Для сравнения: у DNS при похожем обороте (93,7 млрд руб.) кредиторская задолженность за аналогичный период составила всего 6,6 млрд руб.
Такое финансовое положение компании послужило причиной тому, что в 2022 г. «Связной» столкнулся с десятками крупных исков от кредиторов и контрагентов. Альфа-банк подал сразу несколько исков к «Связному» и его акционеру, кипрской DTSRetail, на 6 млрд руб. В конце ноября 2022 г. стороны договорились заключить мировое соглашение, причем представитель Альфа-банка говорил не о единоразовом погашении, а о рассрочке обязательств. В начале декабря «Вымпелком» отсудил у сети «Связной» 838 млн руб. в качестве возврата ранее выплаченного аванса. В январе 2023 г. суд взыскал со «Связного» 5 млрд руб. в пользу дистрибутора «Мерлион» (Merlion).
В начале октября 2022 г. Совкомбанк пытался инициировать банкротство «Связного» после поданного иска на сумму в 2,5 млрд руб., сообщали «Ведомости». Разбирательство «Связного» с Совкомбанком закончилось мировым соглашением, в результате которого стороны составили график погашения задолженности на всю сумму до конца 2025 г. В начале января 2023 г. торгово-выставочный комплекс «Авиапарк» также размещал на Федресурсе сообщение с намерением о банкротстве «Связного», но позже аннулировал его.
В начале декабря прошлого года из интервью РБК с гендиректором «Мегафона» Хачатуром Помбухчаном стало известно о продаже доли оператора в «Связном». Покупателя доли, а также сумму сделки он не раскрывал, а в числе причин выхода из капитала ритейлера топ-менеджер указал то, что «Связной» не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, но фокус на эту компанию «отнимает время, усилия команды и является бесполезным».
«Мегафон» владел долей в «Связном» через DTSRetail. Из финансовой отчетности «Мегафона» по МСФО за 2021 г. следует, что доля оператора в капитале DTSRetail составляла 26,5%. Доля самой DTSRetail в ООО «Сеть «Связной» составляла 69,25%, следует из СПАРКа. Покупателем доли «Мегафона» в «Связном» могли выступать структуры действующего совладельца сети бизнесмена Олега Малиса, сообщали источники «Ведомостей» позднее. Тогда же один из собеседников говорил о том, что в руководстве «Связного» готовятся к обновлению концепции ритейлера.
Теперь же намерение «Связного» заявить о собственном банкротстве свидетельствует о том, что в настоящий момент он не может удовлетворить требования всех кредиторов, объясняет адвокат Forward Legal Данил Бухарин. Из открытой судебной базы арбитражных дел следует, что общая долговая нагрузка «Связного» может достигать 17,2 млрд руб., при этом только в 2022 г. к «Связному» заявили иски на сумму 15,8 млрд руб., подсчитал он.
В случае признания заявления «Связного» о банкротстве обоснованным суд введет в его отношении процедуру наблюдения и назначит временного управляющего, продолжает Бухарин. Основное отличие между заявлением самого должника о собственном банкротстве и заявлением кредиторов («Авиапарка» и Совкомбанка) заключается в возможности выбрать временного управляющего, говорит он. «Кредитор может указать конкретную кандидатуру, в то время как по заявлению должника суд определяет кандидатуру случайным образом», – поясняет юрист.
«С момента признания заявления о банкротстве обоснованным все обязательства “Связного” будут считаться наступившими, а все кредиторы должны заявлять свои требования в деле о банкротстве. Временный управляющий, в свою очередь, будет обязан выяснить причины банкротства и оценить возможность финансового оздоровления должника», – отмечает Бухарин. При этом во время наблюдения компания сможет продолжать осуществлять свою деятельность, добавляет юрист.
Скорее всего, ничего хорошего ни «Связному», ни его кредиторам процедура банкротства не даст, полагает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. С учетом сложившейся практики реструктуризация долга и освобождение от избыточного долгового бремени с целью восстановления платежеспособности должника маловероятны, считает он. Такие случаи единичны - в подавляющем большинстве случаев банкрот уходит в конкурсное производство, а по его завершении ликвидируется, говорит Федюкин. Залоговые кредиторы же третьей очереди, как правило, довольствуются малым (в среднем по итогам реализации имущества должника им достается не более 7% от заявленных требований), указывает он.
Удовлетворение требований кредиторов «Связного» в сложившейся ситуации фактически возможно двумя способами, отмечает Бухарин. В первом случае кредиторы могут решить, что «Связной» сможет расплатиться с долгами за счет продолжения деятельности (в этом случае кредиторы, например, могут заключить с должником мировое соглашение, которым согласуют рассрочку и/или отсрочку исполнения обязательств). Во втором случае кредиторы могут распродать активы «Связного» в ходе конкурсного производства, что, как следствие, приведет к ликвидации компании. На практике чаще всего встречается именно второй сценарий развития банкротного дела, говорит юрист.
Даже в случае обращения «Связного» с заявлением до закрытия магазинов может пройти довольно длительное время, говорит партнер юрфирмы Nova Inc адвокат Павел Желновод. Как правило, суд вводит процедуру наблюдения, в которой руководство должника будет сохранять самостоятельность, но с ограничением на совершение определенных сделок, отмечает он.
Итоги процедуры банкротства будут зависеть от многих факторов, предсказать которые на данной стадии сложно, соглашается с ним партнер МЭФ Legal Римма Малинская. «Не всегда инициирование процедуры означает непременное закрытие бизнеса, — объясняет она. — Строго говоря, не всегда подача заявления означает начало процедуры банкротства, так как законом предусмотрена необходимость в судебном порядке обосновать ее введение. Кроме того, закон о банкротстве предусматривает в том числе возможность введения процедуры, направленной на восстановление платежеспособности, хотя, конечно, на практике этот способ применяется гораздо реже стандартных процедур расчетов с кредиторами и прекращения деятельности юридического лица».