В ВЭБ.РФ предложили альтернативу западному ESG

Корпорация была намерена создать и внедрить специальные ESG-инструменты, в частности «зеленые» кредиты и облигации. Также планировалось дополнение модели управления ESG-принципами, в том числе стресс-тестированием по ESG-факторам. Кроме того, корпорация сообщала о начале над работы с показателями устойчивого развития требования к своим клиентам и введения в эксплуатацию «зеленого» офиса, а принципы ESG также планируют внедрять в закупочный процесс. Тогда уточнялось, что трансформация корпорации продлится до конца 2023 г.