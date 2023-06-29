В ВЭБ.РФ предложили альтернативу западному ESG
«Это стабильное стратегическое развитие, внимание к сотрудникам и их семьям; социальные программы; окружающая среда; родная страна», – сказал Шувалов.
ESG подразумевает ведение бизнеса, основанное на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности. О начале своей ESG-трансформации в ВЭБ.РФ объявили еще летом 2021 г.
Корпорация была намерена создать и внедрить специальные ESG-инструменты, в частности «зеленые» кредиты и облигации. Также планировалось дополнение модели управления ESG-принципами, в том числе стресс-тестированием по ESG-факторам. Кроме того, корпорация сообщала о начале над работы с показателями устойчивого развития требования к своим клиентам и введения в эксплуатацию «зеленого» офиса, а принципы ESG также планируют внедрять в закупочный процесс. Тогда уточнялось, что трансформация корпорации продлится до конца 2023 г.
В том же году о важности ESG-трансформации заявили в Центробанке. Тогда регулятор обнародовал проект «Основных направлений развития финансового рынка» в стране на период с 2022 по 2024 г., где указал восемь приоритетных направлений деятельности, – среди них и расширение вклада финансового рынка в ESG.