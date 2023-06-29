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Бизнес

В ВЭБ.РФ предложили альтернативу западному ESG

Ведомости

В госкорпорации ВЭБ.РФ предложили альтернативу западным ESG-принципам – пять «С». Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Это стабильное стратегическое развитие, внимание к сотрудникам и их семьям; социальные программы; окружающая среда; родная страна», – сказал Шувалов.

ESG подразумевает ведение бизнеса, основанное на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности. О начале своей ESG-трансформации в ВЭБ.РФ объявили еще летом 2021 г.

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Корпорация была намерена создать и внедрить специальные ESG-инструменты, в частности «зеленые» кредиты и облигации. Также планировалось дополнение модели управления ESG-принципами, в том числе стресс-тестированием по ESG-факторам. Кроме того, корпорация сообщала о начале над работы с показателями устойчивого развития требования к своим клиентам и введения в эксплуатацию «зеленого» офиса, а принципы ESG также планируют внедрять в закупочный процесс. Тогда уточнялось, что трансформация корпорации продлится до конца 2023 г.

В том же году о важности ESG-трансформации заявили в Центробанке. Тогда регулятор обнародовал проект «Основных направлений развития финансового рынка» в стране на период с 2022 по 2024 г., где указал восемь приоритетных направлений деятельности, – среди них и расширение вклада финансового рынка в ESG.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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