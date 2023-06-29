Прибыль чешской пивоварни Budvar снизилась на 40% на фоне спецоперации
Чешская пивоварня со 127-летней историей Budejovicky Budvar отчиталась о снижении чистой прибыли по итогам прошлого года на 40%, до 201 млн крон ($9,3 млн), сообщило агентство AP со ссылкой на отчетность компании.
В самой Budvar связали такую динамику с конфликтом на Украине и высокой инфляцией. Экспорт сократился на 4%, при этом из России и Белоруссии Budvar ушла вскоре после начала спецоперации в феврале 2022 г. В то же время экспорт в Великобританию, Словакию, Австрию, Италию, Испанию и Канаду вырос. Объем производства снизился на 1,2% до 1,78 млн гл.
«Я очень рад, что в 2022 "чрезвычайном" году, когда мы практически в одночасье прекратили продажи на российском рынке, нам удалось в значительной степени компенсировать эти потери в объеме и продажах», – заявил гендиректор компании Петр Дворжак чешским СМИ (цитата по «Прайму»).
По его оценке, резкое повышение стоимости энергии, топлива и упаковочных материалов обошлось компании в $11,3 млн.
В октябре 2022 г. Дворжак говорил, что из-за ситуации с законом о товарных знаках Budvar необходимо вернуться на российский рынок в среднесрочной перспективе. Россия до 2022 г. была одним из пяти важнейших экспортных рынков для пивоварни – на нее приходилось не менее 10% от всего экспорта.
«В будущем было бы очень рискованно надолго уходить с российского рынка. У нас есть и негативная историческая параллель с 1939 г., когда Budvar ушел с американского рынка в неспокойное предвоенное время, и мы потеряли там нашу торговую марку», – сказал он.
Budejovicky Budvar с 1911 г. пребывает в перманентном споре о бренде Budweiser с бельгийской компанией AB InBev. С 2013 г. чешская пивоварня пыталась добиться эксклюзивного права на использование наименования Budweiser Budvar в России, но в конце 2014 г. Роспатент отказал заявителю, писали тогда «Ведомости». В августе пивоваренная компания AB InBev Efes (создана в 2018 г. после объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине) локализовала в России производство нескольких марок пива.