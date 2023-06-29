Прибыль чешской пивоварни Budvar снизилась на 40% на фоне спецоперации

В самой Budvar связали такую динамику с конфликтом на Украине и высокой инфляцией. Экспорт сократился на 4%, при этом из России и Белоруссии Budvar ушла вскоре после начала спецоперации в феврале 2022 г. В то же время экспорт в Великобританию, Словакию, Австрию, Италию, Испанию и Канаду вырос. Объем производства снизился на 1,2% до 1,78 млн гл.