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Бизнес

ФАС разрешила оператору наружной рекламы Russ Outdoor купить компанию Gallery

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала покупку крупнейшим оператором наружной рекламы ГК Russ Outdoor (на 83% принадлежит ООО «Стинн») компании Gallery, которая является вторым по величине оператором. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении ООО «Стинн» 100% уставного капитала ООО «Медиа-1 Аутдор» и одобрила его», – сказано в сообщении. 

О том, что Russ Outdoor подал ходатайство в ФАС, «Ведомости» писали 23 июня. По словам источников «Ведомостей», на покупку Gallery претендовал и третий по величине оператор наружной рекламы Maer.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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