ФАС разрешила оператору наружной рекламы Russ Outdoor купить компанию Gallery
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала покупку крупнейшим оператором наружной рекламы ГК Russ Outdoor (на 83% принадлежит ООО «Стинн») компании Gallery, которая является вторым по величине оператором. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
«ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении ООО «Стинн» 100% уставного капитала ООО «Медиа-1 Аутдор» и одобрила его», – сказано в сообщении.
О том, что Russ Outdoor подал ходатайство в ФАС, «Ведомости» писали 23 июня. По словам источников «Ведомостей», на покупку Gallery претендовал и третий по величине оператор наружной рекламы Maer.