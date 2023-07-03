Правительство выделит более 3 млрд рублей на кредиты для предприятий
Правительство выделит более 3 млрд руб. на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
«На субсидирование ставки по кредитам для более 100 организаций промышленности и торговли направим из бюджета дополнительно свыше 3 млрд руб.», – сказал он, цитирует его пресс-служба кабмина.
Мишустин отметил, что вместе с другими мерами это даст возможность отечественным предприятиями «адаптироваться к изменившимся условиям» и «освоить перспективные рынки».
Соответствующее распоряжение уже подписано. Согласно документу, на льготные кредиты будет направлено 3,2 млрд руб. В пресс-службе кабмина пояснили, что такой шаг позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 г. на пополнение оборотных средств.
Программа поддержки системообразующих предприятий была запущена в марте 2022 г. В 2023 г. на эти цели уже выделено около 25 млрд руб., уточнил на совещании Мишустин. В прошлом году системообразующие предприятия в промышленности, энергетике, сфере информационных технологий и др. получили почти 1,5 трлн руб., сообщил премьер на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.