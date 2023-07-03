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Бизнес

Правительство выделит более 3 млрд рублей на кредиты для предприятий

Ведомости

Правительство выделит более 3 млрд руб. на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«На субсидирование ставки по кредитам для более 100 организаций промышленности и торговли направим из бюджета дополнительно свыше 3 млрд руб.», – сказал он, цитирует его пресс-служба кабмина. 

Мишустин отметил, что вместе с другими мерами это даст возможность отечественным предприятиями «адаптироваться к изменившимся условиям» и «освоить перспективные рынки».

Соответствующее распоряжение уже подписано. Согласно документу, на льготные кредиты будет направлено 3,2 млрд руб. В пресс-службе кабмина пояснили, что такой шаг позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 г. на пополнение оборотных средств.

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Программа поддержки системообразующих предприятий была запущена в марте 2022 г. В 2023 г. на эти цели уже выделено около 25 млрд руб., уточнил на совещании Мишустин. В прошлом году системообразующие предприятия в промышленности, энергетике, сфере информационных технологий и др. получили почти 1,5 трлн руб., сообщил премьер на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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