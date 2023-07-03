Правительство выделит более 3 млрд рублей на кредиты для предприятий

Программа поддержки системообразующих предприятий была запущена в марте 2022 г. В 2023 г. на эти цели уже выделено около 25 млрд руб., уточнил на совещании Мишустин. В прошлом году системообразующие предприятия в промышленности, энергетике, сфере информационных технологий и др. получили почти 1,5 трлн руб., сообщил премьер на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.