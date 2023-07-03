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Бизнес

Банк ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Ведомости

Акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 г. из-за отсутствия чистой прибыли у кредитной организации. Это следует из сообщения в Центре раскрытия корпоративной информации.

«В связи с отсутствием у банка ВТБ чистой прибыли по результатам 2022 г. решение о распределении прибыли банка ВТБ по результатам 2022 г. не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды», – говорится в сообщении.

Наблюдательный совет ВТБ еще 29 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. Тогда сообщалось, что такая рекомендация была принята в связи с отсутствием у банка чистой прибыли за прошлый год. В совете рекомендовали не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям кредитной организации, привилегированным именным акциям первого типа и привилегированным именным акциям второго типа.

ВТБ в мае получил 32 млрд рублей чистой прибыли

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В конце июня сообщалось, что чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) группы ВТБ с учетом уже присоединившихся к ней банков «ФК Открытие» и крымского РНКБ в мае составила 32 млрд руб., а по итогам 5 месяцев – 240,5 млрд руб. При этом динамику прибыли банк раскрывать не стал.

Зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказывал, что заработок в размере 240,5 млрд руб. по итогам пяти месяцев соответствует возврату на капитал (ROE) на уровне 33%, 32 млрд руб. по итогам мая – на уровне 19,7%.

8 марта председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью французской газете Les Echos заявил, что из-за введения западными странами антироссийских санкций банк ВТБ понес ощутимые убытки. По его словам, в течение «первых недель после введения санкций наши клиенты забрали со счетов $26 млрд». Он также отметил, что ВТБ не пытается сохранить деятельность в Европе и с европейскими клиентами в России.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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