Банк ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2022 год
«В связи с отсутствием у банка ВТБ чистой прибыли по результатам 2022 г. решение о распределении прибыли банка ВТБ по результатам 2022 г. не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды», – говорится в сообщении.
Наблюдательный совет ВТБ еще 29 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. Тогда сообщалось, что такая рекомендация была принята в связи с отсутствием у банка чистой прибыли за прошлый год. В совете рекомендовали не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям кредитной организации, привилегированным именным акциям первого типа и привилегированным именным акциям второго типа.
В конце июня сообщалось, что чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) группы ВТБ с учетом уже присоединившихся к ней банков «ФК Открытие» и крымского РНКБ в мае составила 32 млрд руб., а по итогам 5 месяцев – 240,5 млрд руб. При этом динамику прибыли банк раскрывать не стал.
Зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказывал, что заработок в размере 240,5 млрд руб. по итогам пяти месяцев соответствует возврату на капитал (ROE) на уровне 33%, 32 млрд руб. по итогам мая – на уровне 19,7%.
8 марта председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью французской газете Les Echos заявил, что из-за введения западными странами антироссийских санкций банк ВТБ понес ощутимые убытки. По его словам, в течение «первых недель после введения санкций наши клиенты забрали со счетов $26 млрд». Он также отметил, что ВТБ не пытается сохранить деятельность в Европе и с европейскими клиентами в России.