Банк ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Наблюдательный совет ВТБ еще 29 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. Тогда сообщалось, что такая рекомендация была принята в связи с отсутствием у банка чистой прибыли за прошлый год. В совете рекомендовали не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям кредитной организации, привилегированным именным акциям первого типа и привилегированным именным акциям второго типа.