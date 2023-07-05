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Инвестиции

Акционеры «Камаза» утвердили дивиденды в размере 1,84 рубля на акцию

Ведомости

Собрание акционеров «Камаза» утвердило дивиденды за 2022 г. в размере 1,84 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

«Выплатить по результатам деятельности ПАО «Камаз» за 2022 г. дивиденды в размере 1 (один) руб. 84 коп. на одну акцию», – говорится в сообщении.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 1,3 млрд руб. при чистой прибыли в размере 5,38 млрд руб. за прошлый год.

В последний раз «Камаз» выплачивал дивиденды за 2020 г. в объеме 0,54 руб. за акцию, всего было направлено 381,9 млн руб.

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В 2022 г. «Камаз», оказавшись под санкциями из-за спецоперации, перестал публиковать финансовую отчетность. В октябре гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин говорил, что компания закончила первое полугодие с положительными результатами и успешно справляется с санкционными вызовами. Бизнес-планом на 2023 г. предусмотрена выручка в размере более 300 млрд руб., показатель EBITDA – на уровне 24 млрд руб., чистая прибыль – 5 млрд руб., рассказал в декабре Когогин, отметив, что финансовые показатели компании превзошли результаты самого удачного за ее историю 2021 г. (4,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, выручка составила 272 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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