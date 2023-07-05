Акционеры «Камаза» утвердили дивиденды в размере 1,84 рубля на акцию
Собрание акционеров «Камаза» утвердило дивиденды за 2022 г. в размере 1,84 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.
«Выплатить по результатам деятельности ПАО «Камаз» за 2022 г. дивиденды в размере 1 (один) руб. 84 коп. на одну акцию», – говорится в сообщении.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 1,3 млрд руб. при чистой прибыли в размере 5,38 млрд руб. за прошлый год.
В последний раз «Камаз» выплачивал дивиденды за 2020 г. в объеме 0,54 руб. за акцию, всего было направлено 381,9 млн руб.
В 2022 г. «Камаз», оказавшись под санкциями из-за спецоперации, перестал публиковать финансовую отчетность. В октябре гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин говорил, что компания закончила первое полугодие с положительными результатами и успешно справляется с санкционными вызовами. Бизнес-планом на 2023 г. предусмотрена выручка в размере более 300 млрд руб., показатель EBITDA – на уровне 24 млрд руб., чистая прибыль – 5 млрд руб., рассказал в декабре Когогин, отметив, что финансовые показатели компании превзошли результаты самого удачного за ее историю 2021 г. (4,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, выручка составила 272 млрд руб.).