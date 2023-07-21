Газета
Бизнес

Правкомиссия одобрила сделку по продаже российского бизнеса Decathlon

Ведомости

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу бизнеса французской сети Decathlon в России. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Документы по продаже активов "Декатлон" в России действительно были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями и рассмотрены на этой неделе, сделка одобрена», – рассказал он (цитата по ТАСС).

Речь идет о продаже российской сети Decathlon, которая включает 36 объектов. Покупателем выступает компания АРМ, которая занимается продажей одежды и является владельцем франшизы Mango, уточнил Евтухов.

По словам замглавы Минпромторга, новый владелец обязан будет открыть все 35 магазинов сети и сохранить 1400 рабочих мест.

Ранее по теме: Владелец российского бизнеса Reebok и собственник комплекса Dubai Mall могут выкупить активы Decathlon в нашей стране

Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon. На фоне начала спецоперации на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». О планах компании продать свои активы в России стало известно в январе 2023 г.

В мае Евтухов говорил, что правкомиссия может помешать компании распродавать свои активы поштучно, так как это может свидетельствовать о попытке обойти обязательные условия продажи бизнеса.

30 мая «Ведомости» писали, что турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о приобретении российского бизнеса Decathlon. По их информации, рассматривалось два варианта сделки. Первый – выкуп инвестором всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй – то же самое, но с закрытием части точек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных