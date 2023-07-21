Правкомиссия одобрила сделку по продаже российского бизнеса Decathlon
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу бизнеса французской сети Decathlon в России. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Документы по продаже активов "Декатлон" в России действительно были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями и рассмотрены на этой неделе, сделка одобрена», – рассказал он (цитата по ТАСС).
Речь идет о продаже российской сети Decathlon, которая включает 36 объектов. Покупателем выступает компания АРМ, которая занимается продажей одежды и является владельцем франшизы Mango, уточнил Евтухов.
По словам замглавы Минпромторга, новый владелец обязан будет открыть все 35 магазинов сети и сохранить 1400 рабочих мест.
Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon. На фоне начала спецоперации на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». О планах компании продать свои активы в России стало известно в январе 2023 г.
В мае Евтухов говорил, что правкомиссия может помешать компании распродавать свои активы поштучно, так как это может свидетельствовать о попытке обойти обязательные условия продажи бизнеса.
30 мая «Ведомости» писали, что турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о приобретении российского бизнеса Decathlon. По их информации, рассматривалось два варианта сделки. Первый – выкуп инвестором всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй – то же самое, но с закрытием части точек.