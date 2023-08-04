ТАСС: расходы на госзакупки зарубежных автомобилей с начала года выросли в два раза

Вместе с тем расходы на закупки отечественных автомобилей снизились на 15% – с 2,39 млрд руб. в I квартале прошлого года до 2,01 млрд руб. в этом году. При этом в 2022 г. наблюдалась обратная тенденция, при которой был зафиксирован рост расходов на закупку российских автомобилей – с 15,2 млрд руб. в 2021 г. до 19,6 млрд руб. в 2022 г.