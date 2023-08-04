ТАСС: расходы на госзакупки зарубежных автомобилей с начала года выросли в два раза
По итогам первого полугодия 2023 г. расходы на покупку зарубежных автомобилей для государственных целей выросли на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Торгов».
Согласно результатам исследования, с начала года на госзакупки зарубежных автомобилей было выделено 464 млн руб. При этом в структуре закупок доля иностранного автопрома также выросла более чем в два раза – с 7,5% до 18,5%. С начала года было осуществлено 96 процедур закупок иномарок. Среди автомобилей, которые хотят купить госзаказчики, эксперт «Контур.Торгов» Василий Данильчик назвал Haval Jolion и Toyota Camry.
Вместе с тем расходы на закупки отечественных автомобилей снизились на 15% – с 2,39 млрд руб. в I квартале прошлого года до 2,01 млрд руб. в этом году. При этом в 2022 г. наблюдалась обратная тенденция, при которой был зафиксирован рост расходов на закупку российских автомобилей – с 15,2 млрд руб. в 2021 г. до 19,6 млрд руб. в 2022 г.
3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства.