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ТАСС: расходы на госзакупки зарубежных автомобилей с начала года выросли в два раза

Ведомости

По итогам первого полугодия 2023 г. расходы на покупку зарубежных автомобилей для государственных целей выросли на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Торгов». 

Согласно результатам исследования, с начала года на госзакупки зарубежных автомобилей было выделено 464 млн руб. При этом в структуре закупок доля иностранного автопрома также выросла более чем в два раза – с 7,5% до 18,5%. С начала года было осуществлено 96 процедур закупок иномарок. Среди автомобилей, которые хотят купить госзаказчики, эксперт «Контур.Торгов» Василий Данильчик назвал Haval Jolion и Toyota Camry. 

Вместе с тем расходы на закупки отечественных автомобилей снизились на 15% – с 2,39 млрд руб. в I квартале прошлого года до 2,01 млрд руб. в этом году. При этом в 2022 г. наблюдалась обратная тенденция, при которой был зафиксирован рост расходов на закупку российских автомобилей – с 15,2 млрд руб. в 2021 г. до 19,6 млрд руб. в 2022 г. 

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3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства. 

После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры. В частности, об этом заявили «АвтоВАЗ» и «Москвич», готовность направить представительские автомобили на нужды государства выразил также Aurus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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