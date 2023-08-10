Производство мороженого в России выросло на 27% во II квартале
В России во II квартале производство мороженого выросло на 27% по сравнению аналогичным периодом 2022 г. Об этом со ссылкой на аналитиков системы «Честный знак» пишут «Известия».
Во II квартале производство составило 188 млн кг, тогда как в прошлом году показатель был на уровне 148 млн кг. Помимо этого наблюдается рост производства от квартала к кварталу – в первые три месяца 2023 г. в России было произведено 99,53 млн кг продукции.
Во II квартале 2023 г. средняя цена на 1 кг мороженого составила 635 руб., говорится в материале.
Заместитель гендиректора оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов связал рост производства с погодными условиями, так как лето 2023 г., по его словам, значительно более теплое, чем нетипично холодное лето 2022 г. «Еще одним фактором послужила стабилизация цен на упаковку и путей ее поставок. Кроме того, в этом году снизились цены на сырое молоко, что повлекло за собой желание производителей сделать запасы продукции с высоким сроком хранения», – уточнил эксперт.
При этом аналитики отмечают, что с начала 2023 г. выросла доля мороженого в вафельном стаканчике, но во II квартале по сравнению с прошлым года доля этого вида продукции снизилась с 43 до 40%. Аналогичную тенденцию продемонстрировало и производство эскимо – с 27 до 25% в общем объеме. Доля других видов мороженого, напротив, выросла с 18 до 22%, доля рожков увеличилась с 12 до 13%.
В июне «Ведомости» писали, что аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка по итогам 2023 г. прогнозировали рост производства мороженого на 1,9% до 477 000 т. Основными причинами прогнозируемого роста спроса назывались расширение вкусового разнообразия, развитие служб быстрой доставки, а также появление фитнес-категории продукта с низкой калорийностью. По оценке экспертов, потребление мороженого в 2023 г. в России увеличится с 3,1 до 3,3 кг на человека, а затем продолжит расти и достигнет 4,4 кг по итогам 2030 г.