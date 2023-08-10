Производство мороженого в России выросло на 27% во II квартале

При этом аналитики отмечают, что с начала 2023 г. выросла доля мороженого в вафельном стаканчике, но во II квартале по сравнению с прошлым года доля этого вида продукции снизилась с 43 до 40%. Аналогичную тенденцию продемонстрировало и производство эскимо – с 27 до 25% в общем объеме. Доля других видов мороженого, напротив, выросла с 18 до 22%, доля рожков увеличилась с 12 до 13%.