Продажи косметики и парфюма превысили допандемийный уровень
В первой половине 2023 г. россияне совершили на 14% больше покупок косметики и парфюмерии относительно того же периода 2022 г. По сравнению с допандемийным полугодием 2019 г. показатель вырос на 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитическим ресурсом «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Абсолютные цифры по продажам в исследовании не приводятся.
Число покупок резко выросло во II квартале 2023 г. – на 45% по сравнению с тем же периодом 2022 г. При этом в I квартале, напротив, наблюдалось снижение количества продаж косметики – на 21%, чем годом ранее.
Аналитики отметили, что сокращение покупок в январе – марте было компенсировано ростом продаж подарочных сертификатов во время праздников. В феврале и марте число покупок сертификатов в магазины косметики выросло на 15-17% относительно 2022 г.
В денежном выражении продажи косметики и парфюмерии выросли на 19% относительно первой половины 2022 г. и на 32% по сравнению с допандемийным периодом 2019 г. РБК указывает на увеличение трат россиян на косметику и парфюмерию в первой половине 2023 г. Средний чек за одну покупку составил около 4000 руб., что на 5% больше, чем год назад, и на 21% больше, чем в 2019 г.
В 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине об уходе из РФ объявили ряд крупных зарубежных брендов. К примеру, поставки остановили Shiseido (бренды Dolce & Gabbana, Elie Saab, Avene), Estee Lauder (Clinique, By Kilian, Le Labo, Tom Ford, Origins, Jo Malone, MAC), LVMH (Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Sephora) и др. После этого Минпромторг разрешил ввозить в Россию по параллельному импорту продукцию ряда косметических брендов, включая Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent.
В июне заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин заявил, что опасения, связанные с возможным дефицитом парфюмерной и косметической продукции в России после ухода ряда западных брендов, не оправдались.