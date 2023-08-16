Продажи косметики и парфюма превысили допандемийный уровень

В денежном выражении продажи косметики и парфюмерии выросли на 19% относительно первой половины 2022 г. и на 32% по сравнению с допандемийным периодом 2019 г. РБК указывает на увеличение трат россиян на косметику и парфюмерию в первой половине 2023 г. Средний чек за одну покупку составил около 4000 руб., что на 5% больше, чем год назад, и на 21% больше, чем в 2019 г.