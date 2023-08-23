Парки авиакомпаний к 2030 году будут на 80% состоять из отечественных самолетов

Согласно прогнозам Стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 г. и на период до 2035 г., на которую ссылается министерство, парки российский авиакомпаний более чем на половину будут состоять из отечественных самолетов к 2025 г. К этому моменту их доля составит чуть более 53%.