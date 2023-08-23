Парки авиакомпаний к 2030 году будут на 80% состоять из отечественных самолетов
В парках российских авиакомпаний к 2030 г. доля самолетов отечественного производства должна достигнуть 81,3%. Об этом со ссылкой на Минпромторг пишет ТАСС.
Согласно прогнозам Стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 г. и на период до 2035 г., на которую ссылается министерство, парки российский авиакомпаний более чем на половину будут состоять из отечественных самолетов к 2025 г. К этому моменту их доля составит чуть более 53%.
Власти рассчитывают, что к 2028 г. этот показатель может вырасти до 66,8%. К прогнозному 2030 г. планируется, что большая часть парков российских авиакомпаний будет включать магистральные самолеты SSJ 100, МС-21, Ту-214, Ил-9 и региональные Ан-24, Ан-26, Ил-114-300, а также «Ладога» и «Байкал».
Пассажирский поток на внутренних рейсах к 2030 г. достигнет 104,5 млн человек, уточнили в министерстве. На международных рейсах к этому времени ожидается поток в 11,6 млн человек.
В интервью «Ведомостям» генеральный директор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский отмечал, что без отечественных самолетов у гражданской авиации России нет будущего. Он уточнил, что перед всей отраслью стоит задача достичь высоких показателей по эффективности нового флота, который российская промышленность произведет.
В июле министр финансов России Антон Силуанов рассказывал, что на проект по выпуску российского самолета МС-21 из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят более 280 млрд руб., на Ту-214 – еще 41,8 млрд.
В середине августа глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал, что сентябре состоится первый полет импортозамещенного самолета SSJ 100, но на этом этапе он не будет полностью оснащен российскими комплектующими. С отечественным двигателем ПД-8 самолет совершит полет на втором этапе.