Новак анонсировал объявление о сокращении поставок нефти на внешние рынки
Россия и ОПЕК+ договорились по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, об основных параметрах соглашения будет объявлено на следующей неделе, сообщил вице-премьер страны Александр Новак.
«Договорились. Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», – сказал вице-премьер на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
3 июля Новак заявил, что Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 000 барр./сутки в августе. В аппарате вице-премьера поясняли журналистам, что поставки за рубеж сократятся за счет дополнительного снижения добычи в России. В начале августа Новак сообщил о продлении сокращения экспорта нефти на сентябрь, но до 300 000 барр./сутки.
Как заявляла управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова в интервью «Ведомостям», комментируя августовское сокращение, продолжение снижения поставок нефти из России и формирующийся дефицит сырья в мире будут способствовать дальнейшему росту котировок. По ее оценкам, в августе Brent может закрепиться на уровне $85-90/барр., а по итогам года котировки снизятся до $80-85.