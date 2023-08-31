Газета
Бизнес

Новак анонсировал объявление о сокращении поставок нефти на внешние рынки

Ведомости

Россия и ОПЕК+ договорились по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, об основных параметрах соглашения будет объявлено на следующей неделе, сообщил вице-премьер страны Александр Новак.

«Договорились. Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», – сказал вице-премьер на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

3 июля Новак заявил, что Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 000 барр./сутки в августе. В аппарате вице-премьера поясняли журналистам, что поставки за рубеж сократятся за счет дополнительного снижения добычи в России. В начале августа Новак сообщил о продлении сокращения экспорта нефти на сентябрь, но до 300 000 барр./сутки.

Как заявляла управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова в интервью «Ведомостям», комментируя августовское сокращение, продолжение снижения поставок нефти из России и формирующийся дефицит сырья в мире будут способствовать дальнейшему росту котировок. По ее оценкам, в августе Brent может закрепиться на уровне $85-90/барр., а по итогам года котировки снизятся до $80-85.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных