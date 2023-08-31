Новак анонсировал объявление о сокращении поставок нефти на внешние рынки

Как заявляла управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова в интервью «Ведомостям», комментируя августовское сокращение, продолжение снижения поставок нефти из России и формирующийся дефицит сырья в мире будут способствовать дальнейшему росту котировок. По ее оценкам, в августе Brent может закрепиться на уровне $85-90/барр., а по итогам года котировки снизятся до $80-85.