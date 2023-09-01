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Биржевая стоимость бензина АИ-95 обновила рекорд восьмой день подряд

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Оптовая цена бензина АИ-95 восьмой торговый день подряд обновила рекорд и превысила 74 500 руб./т, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской бирже (СПбМТСБ).

Цена бензина АИ-95 выросла за день на 0,62% до 74 768 руб. 31 августа АИ-95 стоил 74 304 руб./т.

В то же время стоимость тонны бензина АИ-92 за день выросла на 1,07% до 64 633 руб., летнего дизтоплива – на 1,32% до 68 002 руб.

Этим летом оптовые цены на бензин в России несколько раз били рекорды. В частности, 22 июня стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла исторического максимума в 58 548 руб./т, 17 августа – в 62 832 руб. Цена АИ-95 обновила максимум 15 июня, достигнув 67 385 руб./т. 24 августа цена за тонну АИ-95 превысила 71 000 руб.

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При этом розничные цены на топливо в России изменились незначительно. По данным Росстата на 28 августа, за неделю цены на бензин в среднем выросли на 0,4%, на дизтопливо – на 1,35%. В частности, средняя цена на бензин АИ-92 составила 50,42 руб./л, АИ-95 – 55,07 руб./л, а стоимость дизеля за неделю выросла на 81 коп. до 60,84 руб./л.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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