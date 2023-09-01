Биржевая стоимость бензина АИ-95 обновила рекорд восьмой день подряд

При этом розничные цены на топливо в России изменились незначительно. По данным Росстата на 28 августа, за неделю цены на бензин в среднем выросли на 0,4%, на дизтопливо – на 1,35%. В частности, средняя цена на бензин АИ-92 составила 50,42 руб./л, АИ-95 – 55,07 руб./л, а стоимость дизеля за неделю выросла на 81 коп. до 60,84 руб./л.