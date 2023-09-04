Болгария взяла под свой контроль нефтяной терминал «дочки» «Лукойла»
«Государство взяло на себя полный контроль над терминалом Росенец, оперативный контроль с сегодняшнего дня находится под контролем государства <...> Государство имеет все возможности управлять терминалом и не допустит чрезвычайных ситуаций», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
По его словам, Болгария не будет выплачивать «Лукойлу» компенсацию из-за прекращения концессии, так как это произошло в результате форс-мажора. При решении взять терминал под контроль власти страны соблюли соответствующий регламент Евросоюза, уточнил Гвоздейков.
Министр считает, что отмена концессии не отразится на стоимости нефтепродуктов в Болгарии, при этом контроль над складами топлива остается у собственника – «Лукойла».
Власти Болгарии прекратили концессионный договор с «Лукойл Нефтохим Бургас» на основании поправок, которые парламент страны принял 21 июля этого года. Такую меру не поддержал президент Болгарии Румен Радев. Он обратился в Конституционный суд и заявил, что ускоренное принятие таких поправок противоречит Конституции и принципам правового государства, а также является примером безответственного отношения страны к гражданам. Президент попросил суд проверить принятые поправки на соответствие Конституции. «Лукойл» сообщил, что не видит оснований расторгать договор, заключенный в 2011 г. на 35 лет.