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Бизнес

Болгария взяла под свой контроль нефтяной терминал «дочки» «Лукойла»

Ведомости

Власти Болгарии взяли под оперативный контроль нефтяной терминал Росенец, которым ранее управлял «Лукойл нефтохим Бургас», сообщил министр транспорта и коммуникаций Георги Гвоздейков в интервью телеканалу bTV. 

«Государство взяло на себя полный контроль над терминалом Росенец, оперативный контроль с сегодняшнего дня находится под контролем государства <...> Государство имеет все возможности управлять терминалом и не допустит чрезвычайных ситуаций», – подчеркнул он (цитата по ТАСС). 

По его словам, Болгария не будет выплачивать «Лукойлу» компенсацию из-за прекращения концессии, так как это произошло в результате форс-мажора. При решении взять терминал под контроль власти страны соблюли соответствующий регламент Евросоюза, уточнил Гвоздейков. 

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Министр считает, что отмена концессии не отразится на стоимости нефтепродуктов в Болгарии, при этом контроль над складами топлива остается у собственника – «Лукойла». 

Власти Болгарии прекратили концессионный договор с «Лукойл Нефтохим Бургас» на основании поправок, которые парламент страны принял 21 июля этого года. Такую меру не поддержал президент Болгарии Румен Радев. Он обратился в Конституционный суд и заявил, что ускоренное принятие таких поправок противоречит Конституции и принципам правового государства, а также является примером безответственного отношения страны к гражданам. Президент попросил суд проверить принятые поправки на соответствие Конституции. «Лукойл» сообщил, что не видит оснований расторгать договор, заключенный в 2011 г. на 35 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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